НАБУ может срывать переговоры: эксперты о скандале за день до встречи с представителями США

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Сергій Кречмаровський
Действия НАБУ в преддверии важных переговоров с участием США и РФ могут быть частью системного давления на украинское руководство.
НАБУ. Фото из открытых источников
На это обратили внимание политические эксперты и общественные деятели после того, как антикоррупционные органы провели обыски в Офисе генерального прокурора буквально за день до переговоров американской делегации в Москве, пишут "Українські новини".
Как отмечают журналисты, в действиях НАБУ прослеживается определенная закономерность: как только появляется движение в сторону мирных переговоров, информационное пространство заполняют новые коррупционные скандалы, обыски или записи. В результате, позиции Украины ослабляются именно в тот момент, когда нужно отстаивать интересы государства на международном уровне.
Издание приводит оценку политолога Вадима Денисенко. По его мнению, президент США Дональд Трамп фактически упустил возможность эффективно давить на Москву, поэтому основное давление может быть перенесено на Киев.
Из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, считает эксперт, остановка российских танкеров может повлечь за собой новый рост цен на топливо в США. Это больно ударит по американским избирателям и создаст дополнительные политические опасности для республиканцев.
Глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева, как пишет издание, также обратила внимание на время проведения операции НАБУ и на информационное сопровождение событий.
Издание приводит мнение народного депутата Алексея Кучеренко. Он отметил, что антикоррупционные органы намеренно избрали путь политической конфронтации вместо последовательной борьбы с коррупцией.
Политический эксперт Юрий Романенко, как пишет СМИ, также связал активизацию НАБУ с предстоящими переговорами по завершению войны.
Издание напомнило, что вечером 4 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в помещениях Офиса генерального прокурора. Операция прошла накануне визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где представители президента США провели переговоры с Владимиром Путиным. После Москвы американская делегация планирует прибыть в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.