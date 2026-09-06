НАБУ может срывать переговоры: эксперты о скандале за день до встречи с представителями США

Действия НАБУ в преддверии важных переговоров с участием США и РФ могут быть частью системного давления на украинское руководство.

НАБУ. Фото из открытых источников

На это обратили внимание политические эксперты и общественные деятели после того, как антикоррупционные органы провели обыски в Офисе генерального прокурора буквально за день до переговоров американской делегации в Москве, пишут "Українські новини".

Как отмечают журналисты, в действиях НАБУ прослеживается определенная закономерность: как только появляется движение в сторону мирных переговоров, информационное пространство заполняют новые коррупционные скандалы, обыски или записи. В результате, позиции Украины ослабляются именно в тот момент, когда нужно отстаивать интересы государства на международном уровне.

Издание приводит оценку политолога Вадима Денисенко. По его мнению, президент США Дональд Трамп фактически упустил возможность эффективно давить на Москву, поэтому основное давление может быть перенесено на Киев.

"У Трампа остается одна опция — давить на Украину. Поэтому скоро мы можем увидеть еще больше "скандалов" от НАБУ. РФ демонстрирует Трампу, что не хочет идти ни на какие уступки, а сам Трамп не имеет достаточных козырей", — отметил эксперт.

Из-за войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива, считает эксперт, остановка российских танкеров может повлечь за собой новый рост цен на топливо в США. Это больно ударит по американским избирателям и создаст дополнительные политические опасности для республиканцев.

"Поэтому остается давление на Украину. Избирательная игра республиканцев может сводиться к тезису, что США поддерживают Украину, но ее якобы коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. Похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию скандалов", – прогнозирует политолог.

Глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева, как пишет издание, также обратила внимание на время проведения операции НАБУ и на информационное сопровождение событий.

"Происходящее накануне анонсированного визита Уиткоффа и Кушнера, — жутко. НАБУ пробирается в Офис генпрокурора. "Украинская правда" опять случайно рядом. Далее появляется новость УП о том, что обыски вроде бы проводятся у генпрокурора. Есть опровержение от ОГП, но опровержения их информации нет. Я воздержусь от комментариев”, — говорится в сообщении.

Издание приводит мнение народного депутата Алексея Кучеренко. Он отметил, что антикоррупционные органы намеренно избрали путь политической конфронтации вместо последовательной борьбы с коррупцией.

"Абсолютно ничего не мешало и не мешает НАБУ и САП последние десять лет последовательно и профессионально бороться с коррупцией и сажать реальных преступников. Однако был выбран путь атаки на всю конструкцию власти — с целью захвата этой власти из-за внешнего давления", — заявил Кучеренко.

Политический эксперт Юрий Романенко, как пишет СМИ, также связал активизацию НАБУ с предстоящими переговорами по завершению войны.

"В ближайшие дни будет большой шухер. Зеленского будут доламывать на мир. Заход НАБУ в ОГП — из этой оперы. В ближайшие дни такого будет много", — отметил Романенко.

Издание напомнило, что вечером 4 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в помещениях Офиса генерального прокурора. Операция прошла накануне визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где представители президента США провели переговоры с Владимиром Путиным. После Москвы американская делегация планирует прибыть в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.