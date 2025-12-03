logo_ukra

Мовчання, страх і глушилки: що трапилось, коли журналіст раптово поставив доньці Путіна незручні запитання в Парижі (ВІДЕО)

У центрі Парижа журналіст ТСН зустрів Лізу — дівчину, яку вважають донькою Володимира Путіна. Її реакція на прямі запитання шокує, а техніка під час інтерв'ю загадково відмовила.

3 грудня 2025, 20:20
Автор:
avatar

Проніна Анна








Вечір у маленькій паризькій галереї L gallery, захованій у нетуристичному 20-му районі, починався як звичайна виставка. Невелика кількість гостей, келихи з вином, розмови про мистецтво — і жодних натяків на гучний скандал. Але вже за кілька годин ця адреса потрапить в заголовки новин по всьому світу. А почалося все з сюжету ТСН. 

Мовчання, страх і глушилки: що трапилось, коли журналіст раптово поставив доньці Путіна незручні запитання в Парижі (ВІДЕО)

Луїза — донька Путіна, яку застали журналісти в Парижі. Її реакція — промовиста.

Серед відвідувачів — молода жінка, разюче схожа на Володимира Путіна, яку журналісти давно ідентифікували як Лізу, доньку Світлани Кривоногих — колишньої близької соратниці російського диктатора. У Франції її знають як Луїзу. Вона працює в мистецькій галереї і намагається триматися в тіні.

Та того вечора до галереї прийшов журналіст ТСН Дмитро Святненко. Йому вдалося застати Луїзу після завершення заходу — разом із групою чоловіків, серед яких, як припускають, був її охоронець.

Коли журналіст підняв камеру і заговорив до Лізи українською, усі навколо ніби завмерли. Він одразу пояснив, що з України, і хоче поставити кілька запитань.

На запитання: "Чи підтримуєте ви політику свого батька?" — Луїза відповідала ухильно:

"А я тут при чому?"

Святненко наполягав: "Ви ж можете йому подзвонити і сказати: “Тату, припини обстрілювати Київ”".

"Ну, звісно..." — нервово відповіла вона.

Інтерв’ю тривало лише кілька хвилин, але вразило тисячі глядачів. Дівчина спробувала завершити розмову словами:

"Я не можу вам допомогти. Мені дуже жаль. Але я — не відповідальна за цю ситуацію".

Однак справжній шок журналіст отримав уже під час монтажу: в момент розмови з Луїзою раптово зник звук. Безпровідний мікрофон замовк, наче його хтось навмисно заглушив. Лише запасний мікрофон на камері ("пушка") врятував унікальні кадри.

Додатковий штрих: один із чоловіків, що супроводжував Луїзу, вів себе як професійний охоронець, постійно контролюючи ситуацію навколо.

Журналіст зазначив: вона була ввічливою, спокійною, але явно напруженою. І головне — так і не змогла чи не захотіла сказати бодай одне засудження війни.

Нагадаємо, що портал "Коментарі" писав, що після переговорів у Москві відбулась телефонна розмова секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. 




