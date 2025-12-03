Молчание, страх и глушилки: что случилось, когда журналист внезапно задал дочери Путина неудобные вопросы в Париже (ВИДЕО)



















Вечер в маленькой парижской галерее L gallery, спрятанной в нетуристическом 20-м районе, начинался как обычная выставка. Небольшое количество гостей, бокалы с вином, разговоры об искусстве и никаких намеков на громкий скандал. Но уже через несколько часов этот адрес попадет в заголовки новостей по всему миру . А началось все с сюжета ТСН.

Луиза — дочь Путина, которую случайно встретили в Париже. Её реакция — молчание и уход.

Среди посетителей — молодая женщина, похожая на Владимира Путина , которую журналисты давно идентифицировали как Лизу, дочь Светланы Кривоногих — бывшей близкой соратницы российского диктатора. Во Франции ее знают как Луизу. Она работает в художественной галерее и пытается держаться в тени.

И в тот вечер в галерею пришел журналист ТСН Дмитрий Святненко . Ему удалось застать Луизу по завершении мероприятия — вместе с группой мужчин, среди которых, как предполагают, был ее охранник.

Когда журналист поднял камеру и заговорил к Лизе на украинском, все вокруг замерли . Он сразу объяснил, что у Украины, и хочет задать несколько вопросов.

На вопрос: "Поддерживаете ли вы политику своего отца?" – Луиза отвечала уклончиво:

"А я здесь при чем?"

Святненко настаивал: "Вы можете ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев"".

"Ну, конечно..." — нервно ответила она.

Интервью длилось всего несколько минут, но поразило тысячи зрителей . Девушка попыталась завершить разговор словами:

"Я не могу помочь вам. Мне очень жалко. Но я не ответственна за эту ситуацию".

Однако настоящий шок журналист получил уже во время монтажа: в момент разговора с Луизой внезапно пропал звук . Беспроводной микрофон умолк, будто его кто-то намеренно заглушил. Только запасной микрофон на камере (пушка) спас уникальные кадры.

Дополнительный штрих: один из сопровождавших Луизу мужчин вел себя как профессиональный охранник , постоянно контролируя ситуацию вокруг.

Журналист отметил: она была вежливой, спокойной, но явно напряженной . И главное — так и не смогла или не захотела сказать хотя бы одно осуждение войны .

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что после переговоров в Москве состоялся телефонный разговор секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.



