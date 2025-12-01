Москва намагається прорватися до стратегічного маршруту між Європою та Азією: Судан пропонує військову базу за російську зброю

Режим у Судані, який намагається втриматися при владі на тлі затяжної громадянської війни, запропонував Росії угоду, що може суттєво змінити баланс сил у Червоному морі. За даними WSJ, Хартум готовий дозволити Москві створити військову базу терміном на 25 років в обмін на поставки російської зброї та систем ППО. Про це повідомляє російське медіа The Moscow Times, посилаючись на The Wall Street Journal.

РФ знову лізе в Червоне море: Судан «торгує» військовою базою в обмін на зброю Кремля

Йдеться про можливість розміщення до 300 російських військових і чотирьох військових кораблів, включно з тими, що мають ядерні установки. Потенційна база розглядатиметься або в Порт-Судані — де Кремль уже п’ять років намагається закріпитися, — або в іншому пункті на узбережжі Червоного моря.

Для Росії це означало б доступ до одного з найважливіших шляхів глобальної торгівлі — маршруту через Суецький канал, яким проходить близько 12% світового товарообігу. Отримання такого плацдарму дозволило б Москві впливати на логістику між Європою та Азією, що створює очевидну загрозу і для України, і для держав ЄС.

У Судані ж Кремль хоче розплачуватися не лише зброєю. За інформацією WSJ, проект угоди також передбачає доступ РФ до суданських золотих родовищ — країна є третім за величиною виробником золота в Африці.

Однак, попри важке становище суданського військового режиму, угода несе високі політичні ризики: США й ЄС збільшили тиск на Хартум, намагаючись не допустити посилення російського впливу в регіоні. Американські чиновники прямо заявляють: поява російської бази в Порт-Судані або Лівії дозволить Кремлю "діяти безкарно" та розширювати військову присутність далеко від власних кордонів.

Москва давно полює за виходом до Червоного моря. Ще у 2020 році РФ і Судан уклали попередню угоду про створення пункту матеріально-технічного забезпечення російського флоту, але документ так і не був ратифікований через громадянську війну. А в листопаді 2024 року повідомлялося, що Росія взагалі призупинила проект.

Тепер Кремль повертається до ідеї — й використовує послаблений війною Судан для просування власних військово-політичних інтересів.

Для України це ще один сигнал: Росія намагається компенсувати поразки на полі бою створенням нових точок впливу у стратегічних регіонах світу.

