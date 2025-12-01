logo_ukra

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Москва намагається прорватися до стратегічного маршруту між Європою та Азією: Судан пропонує військову базу за російську зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва намагається прорватися до стратегічного маршруту між Європою та Азією: Судан пропонує військову базу за російську зброю

Якщо угода відбудеться, Росія отримає плацдарм для тиску на глобальну торгівлю — саме той сценарій, який несе пряму загрозу Україні та її союзникам.

1 грудня 2025, 20:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Режим у Судані, який намагається втриматися при владі на тлі затяжної громадянської війни, запропонував Росії угоду, що може суттєво змінити баланс сил у Червоному морі. За даними WSJ, Хартум готовий дозволити Москві створити військову базу терміном на 25 років в обмін на поставки російської зброї та систем ППО. Про це повідомляє російське медіа The Moscow Times, посилаючись на The Wall Street Journal.

Москва намагається прорватися до стратегічного маршруту між Європою та Азією: Судан пропонує військову базу за російську зброю

РФ знову лізе в Червоне море: Судан «торгує» військовою базою в обмін на зброю Кремля

Йдеться про можливість розміщення до 300 російських військових і чотирьох військових кораблів, включно з тими, що мають ядерні установки. Потенційна база розглядатиметься або в Порт-Судані — де Кремль уже п’ять років намагається закріпитися, — або в іншому пункті на узбережжі Червоного моря.

Для Росії це означало б доступ до одного з найважливіших шляхів глобальної торгівлі — маршруту через Суецький канал, яким проходить близько 12% світового товарообігу. Отримання такого плацдарму дозволило б Москві впливати на логістику між Європою та Азією, що створює очевидну загрозу і для України, і для держав ЄС.

У Судані ж Кремль хоче розплачуватися не лише зброєю. За інформацією WSJ, проект угоди також передбачає доступ РФ до суданських золотих родовищ — країна є третім за величиною виробником золота в Африці.

Однак, попри важке становище суданського військового режиму, угода несе високі політичні ризики: США й ЄС збільшили тиск на Хартум, намагаючись не допустити посилення російського впливу в регіоні. Американські чиновники прямо заявляють: поява російської бази в Порт-Судані або Лівії дозволить Кремлю "діяти безкарно" та розширювати військову присутність далеко від власних кордонів.

Москва давно полює за виходом до Червоного моря. Ще у 2020 році РФ і Судан уклали попередню угоду про створення пункту матеріально-технічного забезпечення російського флоту, але документ так і не був ратифікований через громадянську війну. А в листопаді 2024 року повідомлялося, що Росія взагалі призупинила проект.

Тепер Кремль повертається до ідеї — й використовує послаблений війною Судан для просування власних військово-політичних інтересів.

Для України це ще один сигнал: Росія намагається компенсувати поразки на полі бою створенням нових точок впливу у стратегічних регіонах світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, які втрати у російських окупантів були в листопаді. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини