Москва пытается прорваться к стратегическому маршруту между Европой и Азией: Судан предлагает военную базу за российское оружие

Режим в Судане, пытающийся удержаться у власти на фоне затяжной гражданской войны, предложил России соглашение, которое может существенно изменить баланс сил в Красном море. По данным WSJ, Хартум готов разрешить Москве создать военную базу сроком на 25 лет в обмен на поставки российского оружия и систем ПВО. Об этом сообщает российское медиа The Moscow Times , ссылаясь на The Wall Street Journal.

РФ снова лезет в Красное море: Судан «торгует» военной базой в обмен на оружие Кремля

Речь идет о возможности размещения до 300 российских военных и четырех военных кораблей , включая имеющие ядерные установки . Потенциальная база будет рассматриваться либо в Порт-Судане, где Кремль уже пять лет пытается закрепиться, либо в другом пункте на побережье Красного моря.

Для России это означало бы доступ к одному из важнейших путей глобальной торговли — маршруту через Суэцкий канал, по которому проходит около 12% мирового товарооборота . Получение такого плацдарма позволило Москве влиять на логистику между Европой и Азией, что создает очевидную угрозу и для Украины, и для государств ЕС.

В Судане Кремль хочет расплачиваться не только оружием. По информации WSJ, проект соглашения также предусматривает доступ РФ к суданским золотым месторождениям – страна является третьим по величине производителем золота в Африке.

Однако несмотря на тяжелое положение суданского военного режима, соглашение несет высокие политические риски: США и ЕС увеличили давление на Хартум, пытаясь не допустить усиления российского влияния в регионе. Американские чиновники прямо заявляют: появление российской базы в Порт-Судане или Ливии позволит Кремлю "действовать безнаказанно" и расширять военное присутствие вдали от собственных границ.

Москва давно охотится за выходом к Красному морю. Еще в 2020 году РФ и Судан заключили предварительное соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения российского флота, но документ так и не был ратифицирован из-за гражданской войны. А в ноябре 2024 сообщалось, что Россия вообще приостановила проект.

Теперь Кремль возвращается к идее и использует ослабленный войной Судан для продвижения собственных военно-политических интересов.

Для Украины это еще один сигнал: Россия пытается компенсировать поражение в поле боя созданием новых точек влияния в стратегических регионах мира.

