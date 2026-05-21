Міжнародний скандал: Греція вимагає дуже великих вибачень від України - яка причина

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Україна має перепросити Грецію після інциденту з морським дроном, який знайшли біля узбережжя острова Лефкада. За словами грецького міністра, безпілотник міг становити серйозну небезпеку для цивільного судноплавства у Середземному морі.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас. Фото: Facebook

Нікос Дендіас виступив на конференції з питань глобальної безпеки, де заявив, що знайдений дрон нібито був українського походження та мав вибухівку. За його словами, у разі зіткнення безпілотника з пасажирським лайнером наслідки могли бути катастрофічними.

"Якби будь-який круїзний лайнер рухався з Венеції до Східного Середземномор’я і потрапив на цей маршрут, і зіткнувся з цим об’єктом, цей лайнер міг би піти на дно. Скількох загиблих ми могли б оплакувати?", — сказав Дендіас та додав, Україна "нам винна дуже велике вибачення", а також "повну гарантію того, що подібне більше не повториться в ширшому регіоні".

Інцидент стався 7 травня, коли біля грецького узбережжя виявили морський безпілотник. Спочатку місцеві медіа повідомляли, що це може бути український дрон Magura V3, однак згодом виробник UForce заявив, що такої моделі взагалі не існує. Пізніше грецькі журналісти повідомили, що безпілотник міг бути дроном "Козак Мамай".

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не мають підтвердженої інформації щодо походження знайденого дрона, але готові співпрацювати з грецькою стороною у межах розслідування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Туреччині рибалки виловили український морський дрон Magura.

Також "Коментарі" писали, що Україна вибачилася перед Естонією після атаки дронів на Росію.