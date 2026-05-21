Международный скандал: Греция требует очень больших извинений от Украины – какая причина

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Украина должна извиниться перед Грецией после инцидента с морским дроном, который нашли у побережья острова Лефкада. По словам греческого министра, беспилотник мог представлять серьезную опасность для гражданского судоходства в Средиземном море.

Министр обороны Греции Никос Дендиас. Фото: Facebook

Никос Дендиас выступил на конференции по вопросам глобальной безопасности, где заявил, что найденный дрон якобы был украинского происхождения и имел взрывчатку. По его словам, в случае столкновения беспилотника с пассажирским лайнером последствия могли быть катастрофическими.

"Если бы любой круизный лайнер двигался из Венеции в Восточное Средиземноморье и попал на этот маршрут, и столкнулся с этим объектом, этот лайнер мог бы пойти ко дну. Сколько погибших мы могли бы оплакивать?", — сказал Дендиас и добавил, Украина "нам должна очень большое извинение", а также "полную гарантию того, что подобное больше не повторится в более широком регионе".

Инцидент произошел 7 мая, когда у греческого побережья обнаружили морской беспилотник. Первоначально местные медиа сообщали, что это может быть украинский дрон Magura V3, однако впоследствии производитель UForce заявил, что такой модели вообще не существует. Позже греческие журналисты сообщили, что беспилотник мог быть дроном "Казак Мамай".

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не располагают подтвержденной информацией о происхождении найденного дрона, но готовы сотрудничать с греческой стороной в рамках расследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura.

Также "Комментарии" писали, что Украина извинилась перед Эстонией после атаки дронов на Россию.