Мендель відреагувала на критику після скандального інтерв’ю та згадала про Бога

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель відреагувала на хвилю критики після скандального інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Юлія Мендель.

Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook опублікувала коротке повідомлення з цитатою з Біблії.

"Отче, прости їм, бо не відають, що чинять", — написала Мендель, коментуючи реакцію суспільства на її заяви в інтерв’ю з Карлсоном.

У коментарях користувачі продовжили гостро критикувати її позицію, звинувачуючи у поширенні проросійських наративів та дискредитації української влади: "Засмерділо московським патріархатом — там всі такі "божественні""; "Юліє, а інтерв'ю, то ви за гроші чи від щирого серця?"; "Тобі не місце в Україні"; "Отче не простить тобі, що ти коїш!! І зраджуєш Україну, своїх пращурів, родичів!!"; "Це інтервʼю — верх цинізму і дно моралі".

Що сказала Юлія Мендель в інтерв'ю?

Під час розмови з Карлсоном Мендель зробила низку суперечливих заяв. Зокрема, вона назвала президента Володимира Зеленського "однією з найбільших перешкод на шляху до миру" та заявила, що Україна у 2022 році нібито була готова "віддати Донбас" під час переговорів у Стамбулі. Також Мендель озвучила бездоказові звинувачення щодо "наркотичної залежності" президента.

В Офісі президента ці твердження спростували. Представники Банкової заявили, що Мендель не брала участі у перемовинах з Росією та не могла володіти подібною інформацією. Там також наголосили, що її заяви не відповідають офіційній позиції України.

