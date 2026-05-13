Мендель отреагировала на критику после скандального интервью и вспомнила о Боге

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отреагировала на волну критики после скандального интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Юлия Мендель на своей странице в Facebook опубликовала короткое сообщение с цитатой из Библии.

"Отче, прости им, потому что не знают, как поступают", — написала Мендель, комментируя реакцию общества на ее заявления в интервью с Карлсоном.

В комментариях пользователи продолжили остро критиковать ее позицию, обвиняя в распространении пророссийских нарративов и дискредитации украинской власти: "Воняло московским патриархатом — там все такие "божественные""; "Юлия, а интервью, то вы за деньги или от всей души?"; "Отче не простит тебе, что ты творишь!! И изменяешь Украине, своим предкам, родственникам!!"; "Это интервью — верх цинизма и дно морали".

Что сказала Юлия Мендель в интервью?

Во время разговора с Карлсоном Мендель сделала ряд противоречивых заявлений. В частности, она назвала президента Владимира Зеленского "одним из самых больших препятствий на пути к миру" и заявила, что Украина в 2022 году якобы была готова "отдать Донбасс" во время переговоров в Стамбуле. Также Мендель озвучила бездоказательные обвинения в "наркотической зависимости" президента.

В Офисе президента эти утверждения опровергли. Представители Банковой заявили, что Мендель не участвовала в переговорах с Россией и не могла владеть подобной информацией. Там также подчеркнули, что ее заявления не соответствуют официальной позиции Украины.

