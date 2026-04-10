Майже 100 мільйонів на авто: депутати масово оновили розкішні машини

Українські народні депутати у 2025 році масово оновлювали свій автопарк, витративши на це суми, які викликають запитання у суспільства. Загалом йдеться майже про 100 мільйонів гривень, витрачених на нові автомобілі преміум-класу.

Народні депутати витратили десятки мільйонів на нові автомобілі у 2025 році

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Bihus.Info.

Журналісти проаналізували декларації парламентарів і з’ясували, що серед покупок — переважно дорогі моделі відомих брендів. Зокрема, очільник групи “Довіра” Олег Кулініч користується Mercedes-Benz V300D 2025 року, оформленим на його компанію, вартістю понад 5,4 мільйона гривень.

Хто і які авто купував

Інший представник тієї ж групи, Олександр Сухов, задекларував BMW X5 2025 року, придбаний його дружиною за понад 4,7 мільйона гривень. Примітно, що ця сума перевищує річний дохід родини, що викликало додаткові запитання. Сам депутат пояснив покупку продажем майна та заощадженнями.

Борис Приходько поповнив автопарк одразу двома авто — Lexus LX 600 та Porsche Panamera. При цьому вартість одного з них у декларації виявилася значно нижчою за ринкову, що також привернуло увагу журналістів.

Депутати Сергій Лабазюк та Петро Юрчишин придбали Range Rover 2025 року — приблизно по 8 мільйонів гривень кожен. У той же час представник “Слуги народу” Володимир Гевко задекларував Audi Q8, але зазначив, що користується авто на умовах оренди.

Розкіш і питання до прозорості

До переліку дорогих покупок також увійшли автомобілі Юрія Кісєля, загальною вартістю близько 200 тисяч доларів. Водночас його ім’я вже фігурувало у розслідуваннях, пов’язаних із підозрами у корупції.

Не менш дорогі авто з’явилися й у декларації Вадима Столара — Mercedes-Benz G 580 за 8,8 мільйона гривень, оформлений на його співмешканку, а також Lexus LM350H, яким користується сам депутат.

Серед інших — Валерій Дубіль із Audi Q7 та Сергій Тарута, який задекларував електромобіль BMW I7. Останній пояснив покупку екологічними міркуваннями, зазначивши, що заряджатиме авто від сонячних панелей.

Що це означає

Експерти наголошують, що подібні витрати не є порушенням самі по собі, однак викликають суспільний інтерес щодо джерел доходів і прозорості фінансів посадовців. Особливо це стосується випадків, коли вартість майна перевищує задекларовані доходи.

Таким чином, історія з оновленням автопарку депутатів вкотре піднімає питання фінансової відкритості та відповідальності представників влади перед громадянами.

