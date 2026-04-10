Около 100 миллионов на авто: депутаты массово обновили роскошные машины

Украинские народные депутаты в 2025 году массово обновляли свой автопарк, потратив на это суммы, вызывающие вопросы у общества. В общей сложности речь идет почти о 100 миллионах гривен, потраченных на новые автомобили премиум-класса.

Народные депутаты потратили десятки миллионов на новые автомобили в 2025 году

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Bihus.Info.

Журналисты проанализировали декларации парламентариев и выяснили, что среди покупок преимущественно дорогие модели известных брендов. В частности, глава группы "Доверие" Олег Кулинич пользуется Mercedes-Benz V300D 2025 года, оформленным на его компанию, стоимостью более 5,4 миллиона гривен.

Кто и какие авто покупал

Другой представитель той же группы, Александр Сухов, задекларировал BMW X5 в 2025 году, приобретенный его женой более чем за 4,7 миллиона гривен. Примечательно, что эта сумма превышает годовой доход семьи , что вызвало дополнительные вопросы. Сам депутат объяснил покупку продажей имущества и сбережениями.

Борис Приходько пополнил автопарк сразу двумя автомобилями — Lexus LX 600 и Porsche Panamera. При этом стоимость одного из них в декларации оказалась значительно ниже рыночной, что также привлекло внимание журналистов.

Депутаты Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин приобрели Range Rover в 2025 году – примерно по 8 миллионов гривен каждый. В то же время представитель "Слуги народа" Владимир Гевко задекларировал Audi Q8, но отметил, что пользуется авто на условиях аренды.

Роскошь и вопросы к прозрачности

В список дорогих покупок также вошли автомобили Юрия Киселя, общей стоимостью около 200 тысяч долларов. В то же время, его имя уже фигурировало в расследованиях, связанных с подозрениями в коррупции.

Не менее дорогие авто появились и в декларации Вадима Столара – Mercedes-Benz G 580 за 8,8 миллиона гривен, оформленный на его сожительницу, а также Lexus LM350H, которым пользуется сам депутат.

Среди других — Валерий Дубиль из Audi Q7 и Сергей Тарута, задекларировавший электромобиль BMW I7. Последний объяснил покупку экологическими соображениями, отметив, что будет заряжать автомобиль от солнечных панелей.

Что это значит

Эксперты отмечают, что подобные расходы не являются нарушением сами по себе, однако вызывают общественный интерес в отношении источников доходов и прозрачности финансов должностных лиц . Особенно это касается случаев, когда стоимость имущества превышает задекларированные доходы.

Таким образом, история с обновлением автопарка депутатов поднимает вопрос финансовой открытости и ответственности представителей власти перед гражданами.

Читайте также в "Комментариях", что в ВР заявили, кто наживается на украинцах.