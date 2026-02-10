Маневри Пекіна в небі над Тайванською протокою США розцінюють як підготовку до реального конфлікту

Ситуація навколо Тайваню стрімко загострюється. Під час нещодавніх військових навчань Китай уперше перейшов до прямих повітряних провокацій, які у США вважають ознакою підготовки до можливого силового сценарію. Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з оцінками американської розвідки.

Небезпечний сигнал зі Сходу: Китай відпрацьовує повітряні бої біля Тайваню

Під час навчань під назвою "Місія справедливості" китайські винищувачі J-16 не лише перехоплювали тайванські F-16, а й виконували маневри, максимально наближені до бойових. За даними співрозмовників видання, пілоти КНР випускали теплові пастки в напрямку літаків Тайваню та імітували захоплення цілей, фактично демонструючи готовність відкрити вогонь.

В одному з епізодів китайський винищувач наблизився до тайванського літака на критично малу дистанцію, зайнявши позицію, яку у військовій авіації вважають положенням "перед пострілом". У США такі дії назвали ризикованими й провокативними, адже будь-яка помилка могла призвести до негайної ескалації.

Аналітики зазначають, що раніше між Китаєм і Тайванем діяла негласна домовленість — не перетинати медіанну лінію Тайванської протоки. Проте нині китайська авіація порушує її практично щодня. Експерти вважають, що Пекін таким чином виснажує систему протиповітряної оборони Тайваню та поступово привчає міжнародну спільноту до своєї постійної військової присутності поблизу острова.

У Вашингтоні переконані: навчання "Місія справедливості" виходять далеко за межі стандартних тренувань. Китай відпрацьовує сценарії блокади та повного оточення Тайваню з моря й повітря, тестуючи швидкість реакції тайванських сил і готовність США втрутитися у разі реального зіткнення.

Окрему тривогу викликає стратегічний аспект. Контроль над Тайванем відкрив би Китаю прямий вихід у Тихий океан, що докорінно змінило б баланс сил у регіоні та створило загрозу американським базам у Японії й на острові Гуам.

Американська розвідка, за даними Financial Times, не виключає, що Пекін може бути готовий до спроби силового захоплення Тайваню вже до 2027 року. Останні інциденти в повітрі розглядаються як перевірка меж допустимого — наскільки далеко Китай може зайти, не спровокувавши негайної військової відповіді.

