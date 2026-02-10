Маневры Пекина в небе над Тайваньским проливом США расценивают как подготовку к реальному конфликту

Ситуация вокруг Тайваня стремительно накаляется. Во время недавних военных учений Китай впервые перешел к прямым воздушным провокациям , которые в США считают признаком подготовки к возможному силовому сценарию. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные с оценками американской разведки.

Опасный сигнал с Востока: Китай отрабатывает воздушные бои у Тайваня

Во время учений под названием "Миссия справедливости" китайские истребители J-16 не только перехватывали тайваньские F-16 , но и выполняли маневры, максимально приближенные к боевым. По данным собеседников, пилоты КНР выпускали тепловые ловушки в направлении самолетов Тайваня и имитировали захват целей , фактически демонстрируя готовность открыть огонь.

В одном из эпизодов китайский истребитель приблизился к тайваньскому самолету на критически малую дистанцию , заняв позицию, которую в военной авиации считают положением перед выстрелом. В США такие действия назвали рискованными и провокационными , ведь любая ошибка могла привести к немедленной эскалации.

Аналитики отмечают, что ранее между Китаем и Тайванем действовала негласная договоренность — не пересекать медианную линию Тайваньского пролива . Однако в настоящее время китайская авиация нарушает ее практически каждый день. Эксперты считают, что Пекин таким образом истощает систему противовоздушной обороны Тайваня и постепенно приучает международное сообщество к своему постоянному военному присутствию вблизи острова.

В Вашингтоне убеждены: учения "Миссия справедливости" выходят далеко за рамки стандартных тренировок. Китай отрабатывает сценарии блокады и полного окружения Тайваня с моря и воздуха , тестируя скорость реакции тайваньских сил и готовность США вмешаться в случае реального столкновения.

Отдельную тревогу вызывает стратегический аспект. Контроль над Тайванем открыл бы Китаю прямой выход в Тихий океан , что коренным образом изменило бы баланс сил в регионе и создало угрозу американским базам в Японии и на острове Гуам.

Американская разведка, по данным Financial Times, не исключает, что Пекин может быть готов к попытке силового захвата Тайваня уже к 2027 году . Последние инциденты в воздухе рассматриваются как проверка границ допустимого — как далеко Китай может зайти, не спровоцировав немедленного военного ответа.

