З 1 березня 2026 року в Російській Федерації набули чинності поправки до законодавства (ФЗ №168-ФЗ), які обмежують використання іноземних слів у публічному просторі. Йдеться передусім про рекламу, вивіски, сайти, упаковку товарів та будь-яку інформацію для споживачів.

“Sale” і “beauty” під забороною: з 1 березня в РФ штрафуватимуть за іноземні слова

Фактично пріоритет надається російській мові, а використання іноземних термінів дозволяється лише за умови обов’язкового дублювання російською або якщо слово зареєстроване як товарний знак.

Під заборону можуть потрапити не лише слова на кшталт “beauty”, “sale”, “digital”, а й їх русифіковані варіанти – “бьюти”, “кэжуал” тощо. Бізнесу, який роками активно використовував англомовну лексику в брендингу, доведеться адаптуватися.

Що саме змінюється

Закон поширюється на:

– зовнішню рекламу;

– вивіски, меню, вітрини;

– упаковку продукції;

– сайти та онлайн-ресурси, орієнтовані на споживачів;

– інструкції до товарів.

Іноземні слова повинні мати переклад або транслітерацію державною мовою РФ. В іншому разі це розцінюватиметься як порушення законодавства про рекламу або про захист прав споживачів.

Окремо зазначається, що використання іноземних літер також може стати підставою для штрафів. Таким чином, під санкції потенційно підпадають написи з латинськими символами.

Які штрафи передбачені

За порушення вимог передбачена відповідальність за статтями 14.3 та 14.8 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення.

Для юридичних осіб штрафи можуть становити від 100 000 до 500 000 рублів за порушення у сфері реклами. Розмір санкцій залежить від характеру та масштабу порушення.

Винятки з правил

Не підпадають під обмеження:

– зареєстровані товарні знаки;

– офіційні фірмові найменування;

– доменні імена в зоні .ru.

Втім, навіть у цих випадках бізнесу рекомендують забезпечувати зрозумілість інформації для споживачів державною мовою.

Що це означає для бізнесу

Компаніям доведеться переглянути маркетингові матеріали, брендинг, назви житлових комплексів, кафе, магазинів та онлайн-проєктів. Вивіски з латиницею або англомовними назвами можуть вимагати заміни або дублювання кирилицею.

Експерти зазначають, що це спричинить додаткові витрати для малого та середнього бізнесу, зокрема на переробку рекламних конструкцій і сайтів.

Нова норма фактично змінює мовний ландшафт комерційного простору РФ, встановлюючи жорсткіші вимоги до використання іноземної лексики у публічній сфері.

Нагадаємо, раніше вже "Коментарі" повідомляли про активність у цьому питанні "угодника Кремля", псевдогубернатора ТОТ Херсонщини Володимира Сальдо. Він повідомив у своєму Telegram-каналі про нові вимоги для підприємців регіону. За його словами, з 1 березня в області починає діяти Федеральний закон "Про захист російської мови", який передбачає обов’язкове використання російської мови у сфері обслуговування споживачів. У зверненні Сальдо наголосив, що вивіски, меню, цінники та будь-які інформаційні матеріали для клієнтів повинні бути виключно російською мовою. Використання іноземних слів дозволяється лише за умови наявності повного та зрозумілого перекладу. Зокрема, він навів приклад, що писати "мілк" замість "молоко" більше не можна.