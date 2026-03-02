Латиница в России под ударом – за "digital", "сasual" и, очевидно, буквы Z и V могут выписать до 500 тысяч рублей

Рубрики
Проніна Анна
С 1 марта 2026 г. в Российской Федерации вступили в силу поправки к законодательству (ФЗ №168-ФЗ), ограничивающие использование иностранных слов в публичном пространстве. Речь идет прежде всего о рекламе, вывесках, сайтах, упаковке товаров и любой информации для потребителей.
"Sale" и "beauty" под запретом: с 1 марта в РФ будут штрафовать за иностранные слова
Фактически приоритет предоставляется русскому языку, а использование иностранных терминов разрешается только при обязательном дублировании на русском языке или если слово зарегистрировано как товарный знак.
Под запрет могут попасть не только слова типа "beauty", "sale", "digital", но и их русифицированные варианты — "бьюти", "кэжуал" и т.д. Бизнесу, который годами активно использовал англоязычную лексику в брендинге, придется адаптироваться.
Закон распространяется на:
– наружную рекламу;
– вывески, меню, витрины;
– упаковку продукции;
– сайты и онлайн-ресурсы, ориентированные на потребителей;
– инструкции к товарам.
Иностранные слова должны иметь перевод или транслитерацию на государственный язык РФ. В противном случае это будет расцениваться как нарушение законодательства о рекламе или защите прав потребителей.
Отдельно отмечается, что использование иностранных букв может стать основанием для штрафов. Таким образом, под санкции потенциально подпадают надписи с латинскими символами.
За нарушение требований предусмотрена ответственность по статьям 14.3 и 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Для юридических лиц штрафы могут составлять от 100 000 до 500 000 рублей за нарушение рекламы. Размер санкций зависит от характера и масштаба нарушения.
Не подпадают под ограничения:
– зарегистрированные товарные знаки;
– официальные фирменные наименования;
– доменные имена в зоне .ru.
Впрочем, даже в этих случаях бизнесу рекомендуют обеспечивать понятность информации для потребителей на государственном языке.
Компаниям придется посмотреть маркетинговые материалы, брендинг, названия жилых комплексов, кафе, магазинов и онлайн-проектов. Вывески с латиницей или англоязычными названиями могут потребовать замены или дублирования кириллицей.
Эксперты отмечают, что это приведет к дополнительным затратам для малого и среднего бизнеса, в частности на переработку рекламных конструкций и сайтов.
Новая норма фактически изменяет языковой ландшафт коммерческого пространства РФ, устанавливая более жесткие требования к использованию иностранной лексики в публичной сфере.
Напомним, ранее уже "Комментарии" сообщали об активности в этом вопросе "угодника Кремля", псевдогубернатора ТОТ Херсонщины Владимира Сальдо. Он сообщил в своем Telegram-канале о новых требованиях для предпринимателей региона. По его словам, с 1 марта в области начинает действовать Федеральный закон "О защите русского языка", предусматривающий обязательное использование русского языка в сфере обслуживания потребителей. В обращении Сальдо подчеркнул, что вывески, меню, ценники и любые информационные материалы для клиентов должны быть исключительно на русском. Использование иностранных слов разрешается только при наличии полного и понятного перевода. В частности, он привел пример, что писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя.