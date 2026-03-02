С 1 марта 2026 г. в Российской Федерации вступили в силу поправки к законодательству (ФЗ №168-ФЗ), ограничивающие использование иностранных слов в публичном пространстве. Речь идет прежде всего о рекламе, вывесках, сайтах, упаковке товаров и любой информации для потребителей.

"Sale" и "beauty" под запретом: с 1 марта в РФ будут штрафовать за иностранные слова

Фактически приоритет предоставляется русскому языку, а использование иностранных терминов разрешается только при обязательном дублировании на русском языке или если слово зарегистрировано как товарный знак.

Под запрет могут попасть не только слова типа "beauty", "sale", "digital", но и их русифицированные варианты — "бьюти", "кэжуал" и т.д. Бизнесу, который годами активно использовал англоязычную лексику в брендинге, придется адаптироваться.

Что именно меняется

Закон распространяется на:

– наружную рекламу;

– вывески, меню, витрины;

– упаковку продукции;

– сайты и онлайн-ресурсы, ориентированные на потребителей;

– инструкции к товарам.

Иностранные слова должны иметь перевод или транслитерацию на государственный язык РФ. В противном случае это будет расцениваться как нарушение законодательства о рекламе или защите прав потребителей.

Отдельно отмечается, что использование иностранных букв может стать основанием для штрафов. Таким образом, под санкции потенциально подпадают надписи с латинскими символами.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение требований предусмотрена ответственность по статьям 14.3 и 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Для юридических лиц штрафы могут составлять от 100 000 до 500 000 рублей за нарушение рекламы. Размер санкций зависит от характера и масштаба нарушения.

Исключения из правил

Не подпадают под ограничения:

– зарегистрированные товарные знаки;

– официальные фирменные наименования;

– доменные имена в зоне .ru.

Впрочем, даже в этих случаях бизнесу рекомендуют обеспечивать понятность информации для потребителей на государственном языке.

Что это значит для бизнеса

Компаниям придется посмотреть маркетинговые материалы, брендинг, названия жилых комплексов, кафе, магазинов и онлайн-проектов. Вывески с латиницей или англоязычными названиями могут потребовать замены или дублирования кириллицей.

Эксперты отмечают, что это приведет к дополнительным затратам для малого и среднего бизнеса, в частности на переработку рекламных конструкций и сайтов.

Новая норма фактически изменяет языковой ландшафт коммерческого пространства РФ, устанавливая более жесткие требования к использованию иностранной лексики в публичной сфере.

Напомним, ранее уже "Комментарии" сообщали об активности в этом вопросе "угодника Кремля", псевдогубернатора ТОТ Херсонщины Владимира Сальдо. Он сообщил в своем Telegram-канале о новых требованиях для предпринимателей региона. По его словам, с 1 марта в области начинает действовать Федеральный закон "О защите русского языка", предусматривающий обязательное использование русского языка в сфере обслуживания потребителей. В обращении Сальдо подчеркнул, что вывески, меню, ценники и любые информационные материалы для клиентов должны быть исключительно на русском. Использование иностранных слов разрешается только при наличии полного и понятного перевода. В частности, он привел пример, что писать "милк" вместо "молоко" больше нельзя.