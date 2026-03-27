Куди втік Юзік: нардеп залишив Україну одразу після допиту, – розслідування УП

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Коряченков, відомий як "Юзік", опинився в центрі гучного скандалу після того, як залишив Україну одразу після допиту в НАБУ. Його поїздка до Іспанії викликала хвилю запитань і підозр.

Як передають "Коментарі", про це пише Українська правда.

Що відомо

За інформацією джерел у правоохоронних органах, 13 березня нардеп був на допиті в НАБУ.

Вже наступного дня, 14 березня, він виїхав з України через пункт пропуску "Краківець".

Після цього депутат вирушив до Іспанії, зокрема на узбережжя Коста-Брава.

Родина і нерухомість

Відомо, що родина Коряченкова проживає в передмісті Барселони ще з початку повномасштабної війни.

Сам депутат підтвердив, що його дружина придбала там квартиру, але не зміг назвати її вартість або площу.

Також він не зміг пояснити, чим займається його дружина.

"Відпустка" чи щось більше

Юрій Коряченков заявив журналістам, що перебуває в Іспанії у відпустці за власний рахунок і діє законно.

Втім, відповіді на ключові запитання залишилися без конкретики.

Зокрема, депутат не зміг чітко пояснити, як часто відвідує родину, хоча визнав, що був із ними у січні, лютому та березні.

Що з допитом

Сам факт допиту в НАБУ депутат відмовився коментувати.

Це лише посилило підозри та інтерес до ситуації.

