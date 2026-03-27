Куда сбежал Юзик: нардеп оставил Украину сразу после допроса, – расследование УП

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Коряченков, известный как "Юзик", оказался в центре громкого скандала после того, как покинул Украину сразу после допроса в НАБУ. Его поездка в Испанию вызвала волну вопросов и подозрений.

Нардеп "Юзик" уехал в Испанию после допроса в НАБУ

Как передают "Комментарии", об этом пишет Украинская правда.

Что известно

По информации источников в правоохранительных органах, 13 марта нардеп находился на допросе в НАБУ.

Уже на следующий день, 14 марта, он уехал из Украины через пункт пропуска "Краковец".

После этого депутат отправился в Испанию, в том числе на побережье Коста-Брава.

Семья и недвижимость

Известно, что семья Коряченкова проживает в пригороде Барселоны еще с начала полномасштабной войны.

Сам депутат подтвердил, что его жена приобрела там квартиру, но не смогла назвать ее стоимость или площадь.

Также он затруднился объяснить, чем занимается его жена.

"Отпуск" или что-то большее

Юрий Коряченков заявил журналистам, что находится в Испании в отпуске за свой счет и действует законно.

Однако ответы на ключевые вопросы остались без конкретики.

В частности, депутат не смог четко объяснить, как часто навещает семью, хотя признал, что был с ними в январе, феврале и марте.

Что с допросом

Сам факт допроса в НАБУ депутат отказался комментировать.

Это лишь усугубило подозрения и интерес к ситуации.

