Куди втекла прем’єрка Венесуели: стало відомо, де перебуває Делсі Родрігес після захоплення Мадуро

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, яка за Конституцією країни є першою в лінії успадкування влади, перебуває в Росії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Після ударів США та зникнення президента ключова фігура венесуельської влади спливла в Росії

За їхніми словами, брат Родрігес — голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес — залишається в Каракасі. Офіційних заяв венесуельської влади щодо місця перебування віцепрезидентки наразі немає.

Удар США і зникнення Мадуро

3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі: були завдані удари по військових об’єктах, а також захоплено президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес. Після цього Делсі Родрігес вийшла в ефір державного телебачення з аудіозверненням, у якому закликала Вашингтон надати докази, що подружжя живе.

Саме після цієї заяви інформація про можливе перебування Родрігес у Росії почала з’являтися одразу в кількох міжнародних медіа, зокрема в іспанських виданнях.

Москва відхрещується, але контакти визнає

Міністерство закордонних справ РФ офіційно заперечило, що віцепрезидентка Венесуели перебуває в Москві. Водночас російське відомство підтвердило телефонну розмову Сергія Лаврова з Делсі Родрігес, під час якої глава МЗС РФ висловив підтримку чинному уряду Венесуели.

Цей факт лише посилив припущення, що саме Росія може стати тимчасовим зовнішнім центром політичної координації венесуельської влади.

Чому це критично важливо

Згідно з Конституцією Венесуели, у разі неможливості виконання обов’язків президентом влада автоматично переходить до віцепрезидента. На цьому тлі місце перебування Делсі Родрігес має ключове значення — як для внутрішньої стабільності країни, так і для міжнародної реакції.

Мовчання Каракаса лише підсилює відчуття політичної турбулентності та породжує запитання: чи готується новий етап венесуельської кризи вже за межами країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв гнівно відреагував на проведення Сполученими Штатами військової операції у Венесуелі. Російський посадовець заявив, що було б "цілком доречно", якби Сполучені Штати "завдали ударів по військових об’єктах України".