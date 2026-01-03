Куда сбежала премьер Венесуэлы: стало известно, где находится Делси Родригес после захвата Мадуро

Рубрики
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес , которая по Конституции страны является первой в линии наследования власти, находится в России . Об этом сообщает агентство Reuters. со ссылкой на четыре информированных источника.
После ударов США и исчезновения президента ключевая фигура венесуэльских властей уплыла в России
По их словам, брат Родригес – глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес – остается в Каракасе. Официальных заявлений венесуэльских властей относительно места нахождения вице-президента пока нет.
3 января США провели масштабную операцию в Венесуэле: были нанесены удары по военным объектам, а также захвачен президент Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес . После этого Делси Родригес вышла в эфир государственного телевидения с аудиообращением, в котором призвала Вашингтон предоставить доказательства, что супруги живут.
Именно после этого заявления информация о возможном пребывании Родригеса в России начала появляться сразу в нескольких международных медиа, в том числе в испанских изданиях.
Министерство иностранных дел РФ официально отрицало , что вице-президент Венесуэлы находится в Москве. В то же время российское ведомство подтвердило телефонный разговор Сергея Лаврова с Делси Родригес , в ходе которого глава МИД РФ выразил поддержку действующему правительству Венесуэлы.
Этот факт лишь усугубил предположение, что именно Россия может стать временным внешним центром политической координации венесуэльских властей.
Согласно Конституции Венесуэлы, в случае невозможности исполнения обязанностей президентом власти автоматически переходят к вице-президенту . На этом фоне местонахождение Делси Родригес имеет ключевое значение как для внутренней стабильности страны, так и для международной реакции.
Молчание Каракаса лишь усиливает ощущение политической турбулентности и порождает вопрос: готовится ли новый этап венесуэльского кризиса за пределами страны.
