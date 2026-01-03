Куда сбежала премьер Венесуэлы: стало известно, где находится Делси Родригес после захвата Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес , которая по Конституции страны является первой в линии наследования власти, находится в России . Об этом сообщает агентство Reuters. со ссылкой на четыре информированных источника.

После ударов США и исчезновения президента ключевая фигура венесуэльских властей уплыла в России

По их словам, брат Родригес – глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес – остается в Каракасе. Официальных заявлений венесуэльских властей относительно места нахождения вице-президента пока нет.

Удар и исчезновение Мадуро

3 января США провели масштабную операцию в Венесуэле: были нанесены удары по военным объектам, а также захвачен президент Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес . После этого Делси Родригес вышла в эфир государственного телевидения с аудиообращением, в котором призвала Вашингтон предоставить доказательства, что супруги живут.

Именно после этого заявления информация о возможном пребывании Родригеса в России начала появляться сразу в нескольких международных медиа, в том числе в испанских изданиях.

Москва открещивается, но контакты признает

Министерство иностранных дел РФ официально отрицало , что вице-президент Венесуэлы находится в Москве. В то же время российское ведомство подтвердило телефонный разговор Сергея Лаврова с Делси Родригес , в ходе которого глава МИД РФ выразил поддержку действующему правительству Венесуэлы.

Этот факт лишь усугубил предположение, что именно Россия может стать временным внешним центром политической координации венесуэльских властей.

Почему это критически важно

Согласно Конституции Венесуэлы, в случае невозможности исполнения обязанностей президентом власти автоматически переходят к вице-президенту . На этом фоне местонахождение Делси Родригес имеет ключевое значение как для внутренней стабильности страны, так и для международной реакции.

Молчание Каракаса лишь усиливает ощущение политической турбулентности и порождает вопрос: готовится ли новый этап венесуэльского кризиса за пределами страны.

