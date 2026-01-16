Критичний стан і спецоперація в лікарнях: син Кадирова потрапив у реанімацію після жахливої ДТП в Грозному

Увечері 16 січня в Грозному сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода за участю сина глави Чечні — Адама Кадирова. За даними ЗМІ та опозиційних джерел, постраждалого у важкому стані доправили до реанімації, а медичні заклади міста перевели на особливий режим роботи.

ЗМІ повідомляють про важкий стан Адама Кадирова після масштабної аварії з кортежем у столиці Чечні

Про інцидент повідомляє проєкт Радіо Свобода з посиланням на два незалежні джерела, а також низка опозиційних пабліків. За попередньою інформацією, кортеж Адама Кадирова рухався містом на високій швидкості. У результаті зіткнення одного з автомобілів з перешкодою виникла ланцюгова реакція, що спричинила масштабну аварію за участю кількох транспортних засобів.

Місце події негайно оточили силові структури, а частину центральних вулиць Грозного перекрили для руху транспорту. Очевидці повідомляють про значне скупчення спецтехніки біля республіканської клінічної лікарні, де, за неофіційними даними, перебуває постраждалий. Територія навколо медзакладу взята під посилену охорону.

Джерела стверджують, що адміністрація лікарні тимчасово припинила прийом інших пацієнтів, зосередивши всі ресурси на реанімаційних заходах. Стан Адама Кадирова оцінюється як критичний, і медики нібито готують його до можливої термінової медичної евакуації спецбортом до Москви.

Офіційного підтвердження інциденту від пресслужби глави Чечні наразі не надходило. Водночас підвищена активність силових структур у місті та закритість інформації непрямо свідчать про серйозність ситуації.

Окрему увагу привертає інформація про можливу присутність в одній з автівок відомого бійця UFC Хамзата Чимаєва. У соціальних мережах поширюються суперечливі чутки щодо його стану — від серйозних травм до фатальних наслідків. Жодних офіційних коментарів з боку представників спортсмена чи спортивних організацій наразі немає.

Інцидент у Грозному набуває політичного резонансу на тлі чуток про стан здоров’я Рамзана Кадирова. Адам Кадиров раніше неодноразово фігурував у публічному просторі як потенційний спадкоємець влади в республіці, що робить цю ДТП подією з ширшим політичним підтекстом.

Ситуація залишається напруженою, а відсутність офіційної інформації лише посилює суспільний інтерес і кількість чуток навколо того, що сталося в столиці Чечні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що Адам Кадиров обіціяв викрасти Зеленського.