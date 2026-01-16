Критическое состояние и спецоперация в больницах: сын Кадырова попал в реанимацию после ужасного ДТП в Грозном

Вечером 16 января в Грозном произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие с участием сына главы Чечни Адама Кадырова. По данным СМИ и оппозиционных источников, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а медицинские учреждения города перевели в особый режим работы.

СМИ сообщают о тяжелом состоянии Адама Кадырова после масштабной аварии с кортежем в столице Чечни

Об инциденте сообщает проект Радио Свобода со ссылкой на два независимых источника, а также ряд оппозиционных пабликов. По предварительной информации, кортеж Адама Кадырова двигался по городу на высокой скорости. В результате столкновения одного из автомобилей с препятствием возникла цепная реакция, повлекшая масштабную аварию с участием нескольких транспортных средств.

Место происшествия немедленно оцепили силовые структуры, а часть центральных улиц Грозного перекрыли для движения транспорта. Очевидцы сообщают о значительном скоплении спецтехники у республиканской клинической больницы, где, по неофициальным данным, находится пострадавший. Территория вокруг медучреждения взята под усиленную охрану.

Источники утверждают, что администрация больницы временно прекратила прием других пациентов, сосредоточив все ресурсы на реанимационных мероприятиях. Состояние Адама Кадырова оценивается как критическое, и медики якобы готовят его к возможной экстренной медицинской эвакуации спецбортом в Москву.

Официального подтверждения инцидента от пресс-службы главы Чечни пока не поступало. В то же время, повышенная активность силовых структур в городе и закрытость информации косвенно свидетельствуют о серьезности ситуации.

Отдельное внимание привлекает информация о возможном присутствии в одном из автомобилей известного бойца UFC Хамзата Чимаева. В социальных сетях распространяются противоречивые слухи по поводу его состояния — от серьезных травм до роковых последствий. Никаких официальных комментариев со стороны представителей спортсмена или спортивных организаций пока нет.

Инцидент в Грозном приобретает политический резонанс на фоне слухов о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Адам Кадыров ранее неоднократно фигурировал в публичном пространстве как потенциальный наследник власти в республике, что делает это ДТП событием с более широким политическим подтекстом.

Ситуация остается напряженной, а отсутствие официальной информации лишь усугубляет общественный интерес и количество слухов вокруг произошедшего в столице Чечни.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что Адам Кадыров обещал похитить Зеленского.