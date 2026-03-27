Космос як схема: розвідка заявила про масштабне розкрадання у проєктах РФ

У Росії розгортається черговий скандал навколо державних коштів, цього разу – у сфері космічних технологій. За даними української розвідки, значні бюджети, виділені на створення супутникового інтернету, могли бути використані не за призначенням, а частково привласнені структурами, пов’язаними з силовими органами.

ФСБ могла привласнити мільярди на космічні програми: що відомо

Як передають "Коментарі", про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Що сталося

Йдеться про проєкт "Рассвет", який у Росії позиціонували як відповідь на глобальні супутникові системи. У березні 2025 року було запущено перші 16 супутників, однак уже тоді експерти сумнівалися у реалістичності планів.

На розвиток проєкту передбачили 102 млрд рублів із держбюджету, а ще понад 300 млрд нібито мала інвестувати сама компанія.

Втім, за даними розвідки, ознак існування цих "власних коштів" немає.

Хто стоїть за проєктом

Проєкт реалізує структура "Бюро 1440", що входить до "Ікс Холдингу". За інформацією СЗРУ, цей холдинг має тісні зв’язки з ФСБ.

Зокрема, одну з ключових посад обіймає син високопоставленого представника спецслужби, який отримав керівну роль у молодому віці.

Фактично йдеться про систему, де державні кошти контролюють люди, пов’язані з силовими структурами.

Сумнівні призначення і зв’язки

У холдингу також працюють колишні високопоставлені представники ФСБ, а ключові рішення щодо закупівель приймають особи з прямими зв’язками у спецслужбах.

Це створює конфлікт інтересів, коли одна і та ж структура одночасно розробляє технології і сама ж їх закуповує.

Чому проєкт викликає сумніви

За офіційними планами, до 2030 року Росія має вивести на орбіту майже 300 супутників. Проте навіть у разі реалізації цих планів, ефективність системи залишається під питанням.

Для порівняння, сучасні глобальні системи вже мають тисячі супутників, що забезпечують стабільне покриття.

Різниця у масштабах настільки велика, що ставить під сумнів реальність заявлених цілей.

Технологічні проблеми

Ще одним викликом є висока вартість обладнання. У тестах використовувалися термінали вартістю десятки тисяч доларів, що робить масове впровадження практично неможливим.

Це означає, що навіть за наявності супутників система може залишитися недоступною для широкого використання.

Що це означає

У розвідці вважають, що проєкт має всі ознаки типових російських "мегапроєктів", які отримують великі бюджети, але не досягають заявлених результатів.

У підсумку такі ініціативи можуть виконувати не технологічну, а фінансову функцію – забезпечувати потоки коштів для наближених структур.

Скандал навколо космічних програм РФ вкотре піднімає питання прозорості використання державних ресурсів. І показує, що навіть стратегічні проєкти можуть перетворюватися на інструмент збагачення, а не розвитку.

Читайте також в "Коментарях", що словацькі правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно чинного прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Політику закидають державну зраду та вчинення інших правопорушень. Головною причиною для перевірки стала його ініціатива щодо припинення аварійного енергозабезпечення України.