Космос как схема: разведка заявила о масштабном хищении в проектах РФ

Проніна Анна
В России разворачивается очередной скандал вокруг государственных средств, в этот раз – в сфере космических технологий. По данным украинской разведки, значительные бюджеты, предназначенные для создания спутникового интернета, могли быть использованы не по назначению, а частично присвоены структурами, связанными с силовыми органами.
ФСБ могла присвоить миллиарды на космические программы: что известно
Как передают "Комментарии", об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Речь идет о проекте "Рассвет", который в России позиционировали как ответ на глобальные спутниковые системы. В марте 2025 года были запущены первые 16 спутников, однако уже тогда эксперты сомневались в реалистичности планов.
На развитие проекта предусмотрели 102 млрд рублей из госбюджета , а еще более 300 млрд якобы должна была инвестировать сама компания.
Впрочем, по данным разведки, признаков существования этих "собственных средств" нет.
Проект реализует структура "Бюро 1440", входящая в "Икс Холдинг". По информации СЗРУ, этот холдинг имеет тесные связи с ФСБ.
В частности, одну из ключевых должностей занимает сын высокопоставленного представителя спецслужбы, получивший руководящую роль в молодом возрасте.
Фактически речь идет о системе, где государственные средства контролируют люди, связанные с силовыми структурами.
В холдинге также работают бывшие высокопоставленные представители ФСБ , а ключевые решения по закупкам принимают лица с прямыми связями в спецслужбах.
Это создает конфликт интересов, когда одна и та же структура одновременно разрабатывает технологии и сама же их закупает.
По официальным планам, к 2030 году Россия должна вывести на орбиту около 300 спутников. Однако даже в случае реализации этих планов эффективность системы остается под вопросом.
Для сравнения, у современных глобальных систем уже есть тысячи спутников, обеспечивающих стабильное покрытие.
Разница в масштабах настолько велика, что подвергает сомнению реальность заявленных целей.
Еще одним вызовом является высокая стоимость оборудования. В тестах использовались терминалы стоимостью в десятки тысяч долларов, что делает массовое внедрение практически невозможным.
Это означает, что даже при наличии спутников, система может остаться недоступной для широкого использования.
В разведке считают, что у проекта есть все признаки типичных российских "мегапроектов", которые получают большие бюджеты, но не достигают заявленных результатов.
В результате такие инициативы могут выполнять не технологическую, а финансовую функцию – обеспечивать потоки средств для приближенных структур.
