Коломойському закрили “сцену” для інформприводів: ЗМІ

Трансляцію судових засідань за участю Ігоря Коломойського заборонили.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Олігарх, як пише видання “Українські новини”, найближчим часом не зможе створювати інформприводи для роспропаганди та розхитувати країну.

"Судові засідання за участю Коломойського — принаймні найближчий час проходитимуть без трансляції, оскільки матеріали справи можуть містити державну таємницю. Тобто у олігарха нарешті забрали "концертний майданчик", з якого він хитав країну", — пише видання.

Журналісти також звернули увагу на обставини, за яких трансляцію припинили, та пов'язали це з поведінкою Коломойського в залі суду.

"Характерно, що трансляцію закрили не на рівному місці, а коли ІВК, почав погрожувати суду, перебивати та влаштовувати свої фірмові "кофейні" стендапи. А враховуючи, що інкримінують йому в т.ч. вбивство, сприймати ці погрози легковажно не варто. Так, тепер пов'язаних з ІВК інформаційних приводів поменшає, як і роботи у російських пропагандистів", — йдеться у повідомленні.

Видання вказує і на небезпеку романтизації вчинків та заяв Коломойського та нагадало обвинувачення, за якими судять підозрюваного.

"Лондонський суд зобов'язав Коломойського та його партнера Боголюбова сплатити державному Приватбанку 3 млрд доларів. Тобто майже 130 млрд гривень "нажартував" ІВК з партнерами. Або Укрнафта, яка роками була збитковою під Коломойським і у 2022 році перейшла до держави, нині сплачує понад 100 млрд до бюджету. А це, на хвилинку, річна пенсія мільйона пенсіонерів. Ось вам і жарти. Тому потрібно було давно відділити шоу від судового процесу. І неважливо, що роблять підсудні аби уникнути відповідальності — танцюють, жартують чи співають арії. Закон повинен працювати", — наголошує ЗМІ.

Видання нагадало, що справа Ігоря Коломойського стосується низці ймовірних злочинів в Україні, серед яких: заволодіння коштами "ПриватБанку", легалізація незаконно отриманих коштів (відмиванні грошей), підробка банківських документів, а також організація замаху на вбивство директора юридичної компанії. У США він міг займатися відмиванням мільярдів доларів через американські компанії, які купували нерухомість та заводи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Коломойський під час судового засідання влаштував страшний скандал.