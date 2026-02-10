Коломойскому закрыли "сцену" для информприводов: СМИ

Трансляцию судебных заседаний с участием Игоря Коломойского запретили.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Олигарх, как пишет издание "Українські новини", в ближайшее время не сможет создавать информприводы для роспропаганды и расшатывать страну.

"Судебные заседания с участием Коломойского — по крайней мере, в ближайшее время будут проходить без трансляции, поскольку материалы дела могут содержать государственную тайну. То есть у олигарха наконец-то забрали "концертную площадку", с которой он качал страну", — пишет издание.

Журналисты также обратили внимание на обстоятельства, при которых трансляция была прекращена, и связали это с поведением Коломойского в зале суда.

"Характерно, что трансляцию закрыли не на ровном месте, а когда ИВК, начал угрожать суду, перебивать и устраивать свои фирменные "кофейные" стендапы. А учитывая, что инкриминируют ему в т.ч. убийство, воспринимать эти угрозы легкомысленно не стоит. Да, теперь связанных с ИВК информационных поводов станет меньше, как и работы у российских пропагандистов", — говорится в сообщении.

Издание указывает и на опасность романтизации поступков и заявлений Коломойского и напомнило обвинения, по которым судят подозреваемого.

"Лондонский суд обязал Коломойского и его партнера Боголюбова уплатить государственному Приватбанку 3 млрд долларов. То есть почти 130 млрд гривен "нашутил" ИВК с партнерами. Или Укрнафта, которая годами была убыточной под Коломойским и в 2022 году перешла к государству, сейчас платит более 100 млрд в бюджет. А это на минутку годовая пенсия миллиона пенсионеров. Вот вам и шутки. Потому нужно было давно отделить шоу от судебного процесса. И неважно, что делают подсудимые во избежание ответственности — танцуют, шутят или поют арии. Закон должен работать", — отмечает СМИ.

Издание напомнило, что дело Игоря Коломойского касается ряда вероятных преступлений в Украине, среди которых: завладение средствами "ПриватБанка", легализация незаконно полученных средств (отмывание денег), подделка банковских документов, а также организация покушения на убийство директора юридической компании. В США он мог заниматься отмыванием миллиардов долларов через американские компании, покупавшие недвижимость и заводы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Коломойский во время судебного заседания устроил страшный скандал.