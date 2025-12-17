Коломойський приголомшує заявами про Юлію Тимошенко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський після відхилення апеляції щодо запобіжного заходу висловив невдоволення відсутністю публічного захисту з боку правозахисників.

Коломойський про Тимошенко

За словами Гончаренка, Коломойський порівнює свою ситуацію зі справою батька Магамедорасулова, якого, за його твердженням, активно захищали правозахисні організації через вік та перебування в СІЗО. Коломойський, за словами депутата, наголошує, що йому 63 роки, і водночас звертає увагу на відсутність аналогічної реакції суспільства та правозахисників у його випадку.

Також, як зазначив Гончаренко, Коломойський пов’язує цю ситуацію з нападом народного депутата Сергія Тарути на Мар’яну Безуглу, натякаючи на внутрішньополітичні причини конфлікту.

Окремо Гончаренко повідомив, що Коломойський говорить про чутки щодо нібито пропозиції Юлії Тимошенко обійняти посаду прем’єр-міністра України. Водночас сам депутат наголосив, що не чув підтвердження такої інформації і вважає подібний сценарій малоймовірним.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський залишається під вартою — апеляційний суд відхилив його скаргу на запобіжний захід.

