Коломойський приголомшує заявами про Юлію Тимошенко

Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський після відхилення апеляції щодо запобіжного заходу висловив невдоволення відсутністю публічного захисту з боку правозахисників.
Коломойський про Тимошенко
За словами Гончаренка, Коломойський порівнює свою ситуацію зі справою батька Магамедорасулова, якого, за його твердженням, активно захищали правозахисні організації через вік та перебування в СІЗО. Коломойський, за словами депутата, наголошує, що йому 63 роки, і водночас звертає увагу на відсутність аналогічної реакції суспільства та правозахисників у його випадку.
Також, як зазначив Гончаренко, Коломойський пов’язує цю ситуацію з нападом народного депутата Сергія Тарути на Мар’яну Безуглу, натякаючи на внутрішньополітичні причини конфлікту.
Окремо Гончаренко повідомив, що Коломойський говорить про чутки щодо нібито пропозиції Юлії Тимошенко обійняти посаду прем’єр-міністра України. Водночас сам депутат наголосив, що не чув підтвердження такої інформації і вважає подібний сценарій малоймовірним.
Нагадаємо, що Ігор Коломойський залишається під вартою — апеляційний суд відхилив його скаргу на запобіжний захід.