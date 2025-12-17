logo_ukra

BTC/USD

86411

ETH/USD

2848.79

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Коломойський приголомшує заявами про Юлію Тимошенко
commentss НОВИНИ Всі новини

Коломойський приголомшує заявами про Юлію Тимошенко

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про заяви Ігоря Коломойського після відхилення апеляції та його реакцію на відсутність публічного захисту з боку правозахисників

17 грудня 2025, 19:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський після відхилення апеляції щодо запобіжного заходу висловив невдоволення відсутністю публічного захисту з боку правозахисників.

Коломойський приголомшує заявами про Юлію Тимошенко

Коломойський про Тимошенко

За словами Гончаренка, Коломойський порівнює свою ситуацію зі справою батька Магамедорасулова, якого, за його твердженням, активно захищали правозахисні організації через вік та перебування в СІЗО. Коломойський, за словами депутата, наголошує, що йому 63 роки, і водночас звертає увагу на відсутність аналогічної реакції суспільства та правозахисників у його випадку.

Також, як зазначив Гончаренко, Коломойський пов’язує цю ситуацію з нападом народного депутата Сергія Тарути на Мар’яну Безуглу, натякаючи на внутрішньополітичні причини конфлікту.

Окремо Гончаренко повідомив, що Коломойський говорить про чутки щодо нібито пропозиції Юлії Тимошенко обійняти посаду прем’єр-міністра України. Водночас сам депутат наголосив, що не чув підтвердження такої інформації і вважає подібний сценарій малоймовірним.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський залишається під вартою — апеляційний суд відхилив його скаргу на запобіжний захід.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Тегерані зафіксували появу листівок із пропозиціями вигідних контрактів за вступ до лав російської армії. Про це повідомляють журналісти та активісти, які звернули увагу на ознаки організованої вербувальної кампанії, спрямованої на громадян Ірану.
Згідно з матеріалами, іранським чоловікам віком від 18 до 45 років пропонують так звані "підйомні" виплати до 20 тисяч доларів США, а також близько 2 тисяч доларів щомісячної зарплати. Серед бонусів зазначаються безкоштовне житло, медичне забезпечення та оплата дороги до Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51659
Теги:

Новини

Всі новини