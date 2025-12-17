logo

BTC/USD

86411

ETH/USD

2848.79

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Коломойский ошеломляет заявлениями о Юлии Тимошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Коломойский ошеломляет заявлениями о Юлии Тимошенко

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о заявлениях Игоря Коломойского после отклонения апелляции и его реакции на отсутствие публичной защиты со стороны правозащитников

17 декабря 2025, 19:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский после отклонения апелляции по мере пресечения выразил недовольство отсутствием публичной защиты со стороны правозащитников.

Коломойский ошеломляет заявлениями о Юлии Тимошенко

Коломойский про Тимошенко

По словам Гончаренко, Коломойский сравнивает свою ситуацию с делом отца Магамедорасулова, которого, по его утверждению, активно защищали правозащитные организации из-за возраста и пребывания в СИЗО. Коломойский, по словам депутата, отмечает, что ему 63 года, и в то же время обращает внимание на отсутствие аналогичной реакции общества и правозащитников в его случае.

Также, как отметил Гончаренко, Коломойский связывает эту ситуацию с нападением народного депутата Сергея Таруты на Марьяну Безуглу, намекая на внутриполитические причины конфликта.

Отдельно Гончаренко сообщил, что Коломойский говорит о слухах относительно якобы предложения Юлии Тимошенко занять должность премьер-министра Украины. В то же время, сам депутат подчеркнул, что не слышал подтверждения такой информации и считает подобный сценарий маловероятным.

Напомним, что Игорь Коломойский остается под стражей — апелляционный суд отклонил его жалобу на меру пресечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Тегеране зафиксировали появление открыток с предложениями выгодных контрактов за вступление в ряды российской армии. Об этом сообщают журналисты и активисты, обратившие внимание на признаки организованной вербовочной кампании, направленной на граждан Ирана.
Согласно материалам, иранским мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет предлагают так называемые "подъемные" выплаты до 20 тысяч долларов США, а также около 2 тысяч долларов ежемесячной зарплаты. Среди бонусов указываются бесплатное жилье, медицинское обеспечение и оплата дороги в Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51659
Теги:

Новости

Все новости