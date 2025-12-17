Коломойский ошеломляет заявлениями о Юлии Тимошенко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский после отклонения апелляции по мере пресечения выразил недовольство отсутствием публичной защиты со стороны правозащитников.

Коломойский про Тимошенко

По словам Гончаренко, Коломойский сравнивает свою ситуацию с делом отца Магамедорасулова, которого, по его утверждению, активно защищали правозащитные организации из-за возраста и пребывания в СИЗО. Коломойский, по словам депутата, отмечает, что ему 63 года, и в то же время обращает внимание на отсутствие аналогичной реакции общества и правозащитников в его случае.

Также, как отметил Гончаренко, Коломойский связывает эту ситуацию с нападением народного депутата Сергея Таруты на Марьяну Безуглу, намекая на внутриполитические причины конфликта.

Отдельно Гончаренко сообщил, что Коломойский говорит о слухах относительно якобы предложения Юлии Тимошенко занять должность премьер-министра Украины. В то же время, сам депутат подчеркнул, что не слышал подтверждения такой информации и считает подобный сценарий маловероятным.

Напомним, что Игорь Коломойский остается под стражей — апелляционный суд отклонил его жалобу на меру пресечения.

