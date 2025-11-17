Колишню прем’єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до страти

Колишню прем’єр-міністерку Бангладеш Шейх Хасіну заочно засудили до смертної кари за злочини проти людяності. Відповідне рішення ухвалив спеціальний трибунал у Дацці, що розглядав справи міжнародних злочинів. Про це повідомляє The Guardian.

Корупціонерку та злочинницю проти людяності засудили до страти

Колегія з трьох суддів дійшла висновку, що Хасіна винна у підбурюванні, видачі наказів на застосування смертельної сили та бездіяльності, яка призвела до масових жертв під час масштабного студентського повстання минулого року. Суддя Голам Мортуза Мозумдер заявив, що експрем’єрка "віддала наказ використовувати дрони, вертольоти та бойову зброю проти протестувальників".

Хасіна, яка нині перебуває у вигнанні в Індії, відкидає всі звинувачення і називає процес "політично мотивованим фарсом". Індійська влада досі ігнорує запити Дацці про її екстрадицію. Відомо, що Хасіна критикує і висміює свій вирок.

Режим Хасіни, що тривав 15 років, правозахисники описують як період репресій, корупції та насильницьких зникнень. Саме вимога притягнути її до відповідальності була ключовою обіцянкою тимчасового уряду, який очолює лауреат Нобелівської премії миру Мохаммад Юнус.

Студентські протести, які переросли у загальнонаціональне повстання та отримали назву "липнева революція", стали найбільш кривавим періодом в політичній історії країни з 1971 року. За даними ООН, під час придушення демонстрацій загинули до 1400 осіб. На тлі масових виступів Хасіна подала у відставку та залишила країну.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кирило Буданов вперше відреагував на масштабну корупційну схему у "Енергоатомі", викриту НАБУ та САП.