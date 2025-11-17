logo_ukra

Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до страти
commentss НОВИНИ Всі новини

Колишню прем’єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до страти

Експрем’єрці інкримінують злочини проти людяності під час кривавого придушення студентських протестів – трибунал визнав її відповідальною за накази застосовувати смертельну силу.

17 листопада 2025, 19:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Колишню прем’єр-міністерку Бангладеш Шейх Хасіну заочно засудили до смертної кари за злочини проти людяності. Відповідне рішення ухвалив спеціальний трибунал у Дацці, що розглядав справи міжнародних злочинів. Про це повідомляє The Guardian.

Колишню прем’єрку Бангладеш Шейх Хасіну засудили до страти

Корупціонерку та злочинницю проти людяності засудили до страти

Колегія з трьох суддів дійшла висновку, що Хасіна винна у підбурюванні, видачі наказів на застосування смертельної сили та бездіяльності, яка призвела до масових жертв під час масштабного студентського повстання минулого року. Суддя Голам Мортуза Мозумдер заявив, що експрем’єрка "віддала наказ використовувати дрони, вертольоти та бойову зброю проти протестувальників".

Хасіна, яка нині перебуває у вигнанні в Індії, відкидає всі звинувачення і називає процес "політично мотивованим фарсом". Індійська влада досі ігнорує запити Дацці про її екстрадицію. Відомо, що Хасіна критикує і висміює свій вирок. 

Режим Хасіни, що тривав 15 років, правозахисники описують як період репресій, корупції та насильницьких зникнень. Саме вимога притягнути її до відповідальності була ключовою обіцянкою тимчасового уряду, який очолює лауреат Нобелівської премії миру Мохаммад Юнус.

Студентські протести, які переросли у загальнонаціональне повстання та отримали назву "липнева революція", стали найбільш кривавим періодом в політичній історії країни з 1971 року. За даними ООН, під час придушення демонстрацій загинули до 1400 осіб. На тлі масових виступів Хасіна подала у відставку та залишила країну.

