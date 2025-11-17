Бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасин приговорена к смертной казни

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасин заочно приговорена к смертной казни за преступления против человечности. Соответствующее решение принял специальный трибунал в Дакке, рассматривавший дела международных преступлений. Об этом сообщает The Guardian.

Коррупционерку и преступницу против человечности приговорили к смертной казни

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что Хасина виновата в подстрекательстве, выдаче приказов на применение смертельной силы и бездействия, которое привело к массовым жертвам во время масштабного студенческого восстания в прошлом году. Судья Голам Мортуза Мозумдер заявил, что экс-премьер "отдала приказ использовать дроны, вертолеты и боевое оружие против протестующих".

Хасина, ныне находящаяся в изгнании в Индии, отвергает все обвинения и называет процесс "политически мотивированным фарсом". Индийские власти до сих пор игнорируют запросы Дакки об ее экстрадиции. Известно, что Хасин критикует и высмеивает свой приговор.

Продолжавшийся 15 лет режим Хасины правозащитники описывают как период репрессий, коррупции и насильственных исчезновений. Именно требование привлечь ее к ответственности было ключевым обещанием временного правительства, которое возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Мохаммад Юнус.

Студенческие протесты, переросшие в общенациональное восстание и получившие название "июльская революция", стали наиболее кровавым периодом в политической истории страны с 1971 года. По данным ООН, при подавлении демонстраций погибли до 1400 человек. На фоне массовых выступлений Хасина подала в отставку и покинула страну.

