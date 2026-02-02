Колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка внесли до бази МВС країни-агресора

У неділю, 1 лютого 2026 року, російське Міністерство внутрішніх справ офіційно внесло колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка в розшук. Дані про це з’явилися у відкритій базі МВС країни-агресора та були оприлюднені російськими ЗМІ, зокрема й пропагандистським виданням "Аргументы и Факты". Статус Яценюка позначено як “переоголошений у розшук”, що свідчить про повторну спробу переслідування колишнього українського прем’єра. Про це відразу повідомив і сам Арсеній Яценюк у своєму Telegram-каналі.

Яценюка оголосили в розшук у Росії





За версією російської сторони, проти Яценюка порушено кримінальну справу, нібито пов’язану з його діяльністю під час антитерористичної операції на Донбасі. Нагадаємо, що ще у 2023 році Слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення кільком колишнім українським чиновникам, включно з Яценюком, звинувачуючи їх у причетності до “злочинів” під час АТО. У березні 2017 року міський суд Єсентуки (Ставропольський край, Росія) заочно заарештував політика за нібито участь у збройному угрупованні.

Сам Арсеній Яценюк у коментарі щодо заочного арешту назвав дії російського правосуддя “свідченням абсурду і неадекватності влади РФ”, підкресливши, що такі звинувачення не мають жодного юридичного чи реалістичного підґрунтя.

У Міністерстві закордонних справ України висловили обурення та назвали звинувачення “гібридною атакою та елементом інформаційної війни”, яка не відповідає дійсності. В українських експертних колах наголошують, що подібні заяви з боку Росії мають політичний, а не юридичний характер, і служать інструментом тиску та дискредитації колишніх українських лідерів.

Варто зазначити, що в Росії історично формувалися надумані версії про участь Яценюка у бойових діях. Так, у вересні 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що Яценюк “воював” проти російських військових у Чечні у 1994—1995 роках, хоча ця інформація не підтверджена жодними документами і в Україні її розцінюють як фейк.

Арсеній Яценюк – досвідчений політик та державний діяч: він обіймав посади міністра економіки (2005–2006), голови Верховної Ради (2007–2008), міністра закордонних справ (2007) та двічі прем’єр-міністра України (2014, 2014–2016). Його політична кар’єра супроводжувалася численними реформами та міжнародною діяльністю, а нинішні звинувачення РФ сприймаються як спроба дискредитації на світовій арені.

