В воскресенье, 1 февраля 2026 года, российское Министерство внутренних дел официально внесло бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в розыск . Данные об этом появились в открытой базе МВД страны-агрессора и были обнародованы российскими СМИ, в том числе пропагандистским изданием "Аргументы и Факты". Статус Яценюка обозначен как "объявленный в розыск", что свидетельствует о повторной попытке преследования бывшего украинского премьера. Об этом сразу сообщил и сам Арсений Яценюк в своем Telegram-канале.

По версии российской стороны, против Яценюка возбуждено уголовное дело, якобы связанное с его деятельностью во время антитеррористической операции в Донбассе. Напомним, что еще в 2023 году Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения нескольким бывшим украинским чиновникам, включая Яценюка, обвиняя их в причастности к "преступлениям" во время АТО. В марте 2017 года городской суд Ессентуки (Ставропольский край, Россия) заочно арестовал политика за якобы участие в вооруженной группировке.

Сам Арсений Яценюк в комментарии по заочному аресту назвал действия российского правосудия "свидетельством абсурда и неадекватности власти РФ" , подчеркнув, что такие обвинения не имеют никакой юридической или реалистичной основы.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение и назвали обвинение "гибридной атакой и элементом информационной войны" , которая не соответствует действительности. В украинских экспертных кругах подчеркивают, что подобные заявления со стороны России носят политический, а не юридический характер, и служат инструментом давления и дискредитации бывших украинских лидеров.

Следует отметить, что в России исторически формировались надуманные версии об участии Яценюка в боевых действиях. Так, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк "воевал" против российских военных в Чечне в 1994-1995 годах , хотя эта информация не подтверждена никакими документами и в Украине ее расценивают как фейк.

Арсений Яценюк – опытный политик и государственный деятель: занимал должности министра экономики (2005–2006), председателя Верховной Рады (2007–2008), министра иностранных дел (2007) и дважды премьер-министра Украины (2014, 2014–2016). Его политическая карьера сопровождалась многочисленными реформами и международной деятельностью, а нынешние обвинения РФ воспринимаются как попытка дискредитации на мировой арене.

