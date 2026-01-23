Кличку готують підозру: політолог зробив гучну заяву

Політолог Євген Магда вважає, що влада готує підозру міському голові столиці Віталію Кличку, щоб скинути із себе відповідальність за провали у підготовці до атак на Київ.

Віталій Кличко. Фото: з відкритих джерел

Поки Київ "витягує себе з темряви й холоду після масштабних російських ударів по енергетиці", люди у "високих кабінетах" продовжують шукати, як скинути із себе відповідальність та кого призначити "винним". Про це директор Інституту світової політики Євген Магда написав у соцмережах.

На його думку, влада таким чином хоче заодно "нарешті позбутися Кличка, що вони намагаються зробити з 2019 року".

Винним, за словами Магди, "не має стати Міндіч чи інші друзі президента, які роками "освоювали" сотні мільярдів на енергетиці". Поза увагою також ті, хто провалив підготовку країни до ударів по енергетиці.

"А от обраний мер столиці – це, на їхню думку, саме те, що треба. За моєю інформацією, зараз готується підозра Віталію Кличку. Столиця давно є ласим шматком для влади, яка намагається захопити її чи не з перших днів після обрання Зеленського", — зазначив політолог.

Євген Магда нагадав, що вже були спроби протягнути новий закон про столицю. Політолог також пише про "сотні надуманих кримінальних справ проти апарату КМДА".

"Цього разу – спроба реалізувати чернігівський сценарій, коли мера Атрошенка відсторонили від посади за надуманими приводам завдяки рішенню кишенькового суду. У Києві справа до суду може навіть не дійти: столицю й без нього спробують захопити, а владу у ньому – узурпувати", — зазначив Магда.

На думку політолога, міжнародні партнери України "цього не проковтнуть". Союзники вже нагадували, що війна з місцевим самоврядуванням під час війни з РФ – це удар по внутрішньому фронту і по довірі до держави загалом.

"Влада вкотре може сісти у калюжу. Києву зараз потрібні не чергові "урядові штаби", щоб вкотре гарно поговорити на камери. Не скидання з себе відповідальності та призначення винних. А потрібна реальна спільна робота всіх рівнів влади над ліквідацією наслідків російських ударів по столиці. Підозра Кличку стане чітким початком кінця цієї влади", — наголосив Магда.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Києві станом на 18:00 23 січня без тепла залишалися ще 1200 багатоповерхівок. Їх підключають вдруге після атак Росії 9 та 20 січня, зазначив міський голова Віталій Кличко. За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.