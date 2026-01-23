Кличко готовят подозрение: политолог сделал громкое заявление

Политолог Евгений Магда считает, что власти готовят подозрение городскому голове столицы Виталию Кличко, чтобы сбросить с себя ответственность за провалы в подготовке к атакам на Киев.

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Пока Киев "вытаскивает себя из темноты и холода после масштабных российских ударов по энергетике", люди в "высоких кабинетах" продолжают искать, как сбросить с себя ответственность и назначить "виновным". Об этом директор Института мировой политики Евгений Магда написал в соцсетях.

По его мнению, власти таким образом хотят заодно "наконец-то избавиться от Кличко, что они пытаются сделать с 2019 года".

Виновным, по словам Магды, "не должен стать Миндич или другие друзья президента, которые годами осваивали сотни миллиардов на энергетике". Без внимания также провалившие подготовку страны к ударам по энергетике.

"А вот избранный мэр столицы – это, по их мнению, именно то, что нужно. По моей информации, сейчас готовится подозрение Виталию Кличко. Столица давно является лакомым куском для власти, которая пытается захватить ее с первых дней после избрания Зеленского", — отметил политолог.

Евгений Магда напомнил, что уже были попытки протянуть новый закон о столице. Политолог также пишет о "сотнях надуманных уголовных дел против аппарата КГГА".

"На этот раз – попытка реализовать черниговский сценарий, когда мэра Атрошенко отстранили от должности по надуманным поводам благодаря решению карманного суда. В Киеве дело до суда может даже не дойти: столицу и без него попытаются захватить, а власть в нем узурпировать", — отметил Магда.

По мнению политолога, международные партнеры Украины "этого не проглотят". Союзники уже напоминали, что война с местным самоуправлением во время войны с РФ – это удар по внутреннему фронту и по доверию к государству в целом.

"Власть еще раз может сесть в лужу. Киеву сейчас нужны не очередные "правительственные штабы", чтобы в очередной раз хорошо поговорить на камеры. Не сброс с себя ответственности и назначения виновных. Нужна же реальная совместная работа всех уровней власти над ликвидацией последствий российских ударов по столице. Подозрение Кличко станет четким началом конца этой власти", — подчеркнул Магда.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве по состоянию на 18:00 23 января без тепла оставалось еще 1200 многоэтажек. Их подключают во второй раз после атак России 9 и 20 января, отметил городской голова Виталий Кличко. По его словам, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все оставшиеся дома без теплоснабжения.