Кличко начал оправдываться: готовился ли Киев к зиме на самом деле

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вокруг подготовки столицы к зиме распространяется много манипуляций и откровенной лжи. По его словам, город заблаговременно информировал центральные власти обо всех рисках, связанных с возможными ударами по критической инфраструктуре.

Кличко про подготовку Киева к зиме

Кличко сообщил, что за день до массированной атаки по столице была рабочая встреча с премьер-министром Украины. Он отметил, что это была первая личная рабочая встреча премьера с мэром Киева за годы полномасштабной войны. Во время этого разговора мэр подробно очертил угрозы для города в случае серьезных повреждений инфраструктуры, доложил о состоянии подготовки Киева и предложил создать общий штаб для реагирования на чрезвычайную ситуацию.

По словам Кличко, предложения были озвучены, и городскую сторону выслушали. На встрече он был вместе с Петром Пантелеевым. Уже на следующий день, 9 января, по Киеву был нанесен масштабный удар.

Мэр столицы отметил, что после атаки совместной координации действий с правительством не произошло. Создание штаба на уровне страны объявили только позже. При этом, по его словам, вместо конструктивного сотрудничества появились безосновательные обвинения по Киеву.

Кличко подчеркнул, что считает такую политизацию недопустимой, особенно в условиях, когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей. Он подчеркнул, что городские власти продолжают работать и делать все возможное в пределах своих полномочий.

Также мэр заявил, что информацию о подготовке Киева к зиме неоднократно публично озвучивали и демонстрировали летом, осенью и зимой. По его словам, все эти данные находятся в открытом доступе, однако распространяющие манипуляции сознательно их игнорируют.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Украины резко обострилась ситуация с электроснабжением. В компании YASNO сообщили, что состояние энергосистемы на правом берегу Киева существенно ухудшилось и сейчас фактически соответствует уровню левого берега города.