Кінець ери Путіна: експерти назвали сценарії відходу російського лідера

Володимир Путін, який понад два десятиліття утримує владу в Росії, наближається до моменту, коли природний плин часу стає вирішальним. 73-річний диктатор живий, але аналітики з усього світу уважно стежать за кожним його кроком, прогнозуючи, як і коли може завершитися його правління.

Дні Путіна полічені: що чекає Кремль після його останнього дня

Доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в RAND Europe, назвав кілька імовірних сценаріїв відходу Путіна. Свої прогнози він озвучив у інтерв'ю Daily Mail. За словами експерта, найімовірнішим варіантом є природна смерть Путіна при владі. Система, яку він вибудував, зосереджена навколо лояльних друзів і колег, і посилена жорстоким придушенням інакомислення, що гарантує йому майже безмежну владу. Після його відходу почнеться стрімка перестановка кадрів, а союзники будуть боротися за ключові позиції.

Кеннеді додає, що замах або насильницьке усунення Путіна малоймовірні, але регіональні фракції, які постраждали від війни в Україні, можуть спробувати повстати. Велика частина російської армії складається з призовників із сільських регіонів, історично спротивливих до контролю Москви, що створює додаткові ризики для стабільності режиму.

Експерт також зазначає, що Путін дедалі рідше з’являється на публіці, а його одержимість власною безпекою свідчить про втому та можливі проблеми зі здоров’ям. Замах на нього можливий під час поїздок регіонами, особливо враховуючи соціальне невдоволення через війну та економічну кризу.

"Дні Путіна полічені", — стверджує Кеннеді, наголошуючи, що Захід має готуватися до хаосу, який неминуче виникне після відходу диктатора. Це можуть бути як внутрішні перестановки серед еліт, так і повстання або військовий переворот. Росія після Путіна точно не буде такою, як раніше.

Читайте також в "Коментарях", що у Путіна вже не приховують наміру вдарити "Орешніком" по Європі.