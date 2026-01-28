Конец эры Путина: эксперты назвали сценарии ухода российского лидера

Владимир Путин, более двух десятилетий удерживающий власть в России, приближается к моменту, когда естественное течение времени становится решающим. 73-летний диктатор жив, но аналитики со всего мира внимательно следят за каждым его шагом, прогнозируя, как и когда может завершиться его правление.

Дни Путина сочтены: что ждет Кремль после его последнего дня

Доктор Джон Кеннеди, руководитель программы по России и Евразии в RAND Europe, назвал несколько возможных сценариев ухода Путина. Свои прогнозы он озвучил в интервью Daily Mail. По словам эксперта, наиболее вероятным вариантом является естественная смерть Путина у власти. Система, которую он выстроил, сосредоточена вокруг лояльных друзей и коллег и усилена жестоким подавлением инакомыслия, что гарантирует ему почти безграничную власть. После его ухода начнется стремительная перестановка кадров, а союзники будут сражаться за ключевые позиции.

Кеннеди добавляет, что покушение или насильственное устранение Путина маловероятны, но пострадавшие от войны в Украине региональные фракции могут попытаться восстать. Большая часть российской армии состоит из призывников из сельских регионов, исторически противоречивых контролю Москвы, что создает дополнительные риски для стабильности режима.

Эксперт также отмечает, что Путин все реже появляется на публике, а его одержимость собственной безопасностью свидетельствует об усталости и возможных проблемах со здоровьем. Покушение на него возможно во время поездок по регионам, особенно учитывая социальное недовольство из-за войны и экономического кризиса.

"Дни Путина сочтены", — утверждает Кеннеди, подчеркивая, что Запад должен готовиться к хаосу, который неизбежно возникнет после ухода диктатора. Это могут быть как внутренние перестановки среди элит, так и восстание или военный переворот. Россия после Путина точно не будет такой, как раньше.

