Канцерогенний препарат під захистом Білого дому: Трамп визнав гліфосат стратегічним для оборони США

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва гліфосату – діючої речовини популярного гербіциду Roundup. Про це повідомляє The New York Times.

Трамп підписав указ на підтримку виробництва гліфосату – речовини, яку класифікують як ту, що ймовірно викликає рак

Документ посилається на Закон про оборонне виробництво – нормативний акт 1950-х років, який зазвичай застосовують під час надзвичайних ситуацій для забезпечення виробництва стратегічно важливих ресурсів. У своєму указі Трамп визнав гліфосат та фосфор, що використовується для його виготовлення, "критично важливими для національної оборони".

За словами президента, відсутність доступу до гербіцидів на основі гліфосату може поставити під загрозу продуктивність американського сільського господарства та створити додатковий тиск на продовольчу систему країни. Указ доручає міністру сільського господарства спільно з міністром оборони визначити національні пріоритети у цій сфері та, за потреби, забезпечити безперервне виробництво відповідних матеріалів.

Гліфосат є ключовим компонентом гербіциду Roundup, який протягом років став предметом десятків тисяч судових позовів. Позивачі стверджують, що препарат може спричиняти неходжкінську лімфому. У 2018 році суд у США присудив компенсацію у розмірі 289 млн доларів у справі проти компанії Monsanto – виробника Roundup – за звинуваченнями у приховуванні ризиків для здоров’я.

Водночас позиція наукової спільноти щодо безпечності гліфосату залишається суперечливою. У 2015 році Міжнародне агентство з вивчення раку класифікувало речовину як "ймовірно канцерогенну для людини". Проте Агентство з охорони довкілля США згодом заявило, що гліфосат "ймовірно не є канцерогенним для людини".

Наприкінці минулого року одне з досліджень, яке раніше вважалося знаковим і підтверджувало безпечність гліфосату, було відкликане науковим журналом, що його опублікував. Це викликало нові дискусії щодо наукової бази застосування гербіциду.

Компанія Bayer, яка у 2018 році придбала Monsanto, неодноразово заявляла, що Roundup є безпечним і необхідним для фермерів. Нещодавно Bayer повідомила про попередню угоду на 7,25 млрд доларів для врегулювання десятків тисяч позовів, пов’язаних із гліфосатом.

Указ Трампа викликав критику з боку екологічних організацій і частини громадських активістів. Деякі з них заявили, що рішення суперечить очікуванням щодо реформ у сфері охорони здоров’я та екологічної безпеки.

Питання гліфосату знову опинилося в центрі суспільної дискусії – тепер уже не лише як аграрна чи судова тема, а як елемент національної безпеки. Подальший розвиток подій залежатиме як від рішень федеральних органів, так і від позиції Верховного суду США, який має розглянути справи щодо відповідальності виробників пестицидів.

