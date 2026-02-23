Канцерогенный препарат под защитой Белого дома: Трамп признал глифосат стратегическим для обороны США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на стимулирование внутреннего производства глифосата – действующего вещества популярного гербицида Roundup. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп подписал указ в поддержку производства глифосата – вещества, которое классифицируют как вероятно вызывающее рак

Документ ссылается на Закон об оборонном производстве – нормативный акт 1950-х годов, обычно применяемый в ходе чрезвычайных ситуаций для обеспечения производства стратегически важных ресурсов. В своем указе Трамп признал используемый для его изготовления глифосат и фосфор "критически важными для национальной обороны" .

По словам президента, отсутствие доступа к гербицидам на основе глифосата может поставить под угрозу производительность американского сельского хозяйства и создать дополнительное давление на продовольственную систему страны. Указ поручает министру сельского хозяйства совместно с министром обороны определить национальные приоритеты в этой сфере и при необходимости обеспечить непрерывное производство соответствующих материалов.

Глифосат является ключевым компонентом гербицида Roundup, который на протяжении многих лет стал предметом десятков тысяч судебных исков. Истцы утверждают, что препарат может вызвать неходжкинскую лимфому. В 2018 году суд в США присудил компенсацию в размере 289 млн долларов по делу против компании Monsanto – производителя Roundup – по обвинениям в сокрытии рисков для здоровья.

В то же время, позиция научного сообщества относительно безопасности глифосата остается противоречивой. В 2015 году Международное агентство по изучению рака классифицировало вещество как "вероятно канцерогенное для человека" . Однако Агентство по охране окружающей среды США впоследствии заявило, что глифосат "вероятно не канцерогенный для человека".

В конце прошлого года одно из исследований, ранее считавшееся знаковым и подтверждающим безопасность глифосата, было отозвано опубликованным научным журналом. Это вызвало новые дискуссии о научной базе применения гербицида.

Компания Bayer, которая в 2018 году приобрела Monsanto, неоднократно заявляла, что Roundup безопасен и необходим для фермеров. Недавно Bayer сообщила о предварительном соглашении на 7,25 млрд долларов для урегулирования десятков тысяч исков, связанных с глифосатом.

Указ Трампа вызвал критику со стороны экологических организаций и части общественных активистов. Некоторые из них заявили, что решение противоречит ожиданиям реформ в сфере здравоохранения и экологической безопасности.

Вопрос глифосата снова оказался в центре общественной дискуссии – теперь уже не только как аграрная или судебная тема, но и как элемент национальной безопасности. Дальнейшее развитие событий зависит как от решений федеральных органов, так и от позиции Верховного суда США, который должен рассмотреть дела об ответственности производителей пестицидов.

Читайте также в "Комментариях", какие сидераты заменят гербициды.