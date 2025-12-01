Історичний злам: чому Кремль почав «проїдати» недоторканне золото

У Росії почалося те, чого економісти чекали з острахом та недовірою: Центральний банк країни вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх стратегічних запасів на внутрішньому ринку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, зазначаючи, що тепер до металу відкрили доступ комерційним банкам, держкомпаніям та обраним інвестиційним структурам.

Розпад «золотої фортеці» Кремля: стратегічні запаси стрімко скорочуються

За оцінками розвідки, це вимушений крок для російського регулятора, який зіткнувся з гострою нестачею ліквідності та необхідністю утримувати рубль у відносній стабільності. Золото, що десятиліттями накопичувалося як резерв "останнього дня", перетворюється на оперативний інструмент для порятунку бюджету та корпорацій країни-агресора.

До 2025 року Центробанк РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку і лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи резерви. Однак тепер ситуація змінилася кардинально. Фонд національного добробуту стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд доларів США у 2022 році фонд скоротився до 51,6 млрд доларів у 2025-му. Обсяг золота в його структурі зменшився на 57% — з 405,7 до 173,1 тонни.

Прогнози також невтішні: у 2025 році обсяги продажів можуть досягти 30 млрд доларів (близько 230 тонн золота), а у 2026-му Росія, ймовірно, продасть щонайменше 15 млрд доларів (115 тонн). Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і так перебувають під сильним тиском санкцій та скорочення доступу до валютних інструментів.

СЗР України наголошує, що хоча продаж золота дає змогу тимчасово підтримувати бюджет і стабілізувати рубль, він одночасно формує довгострокові ризики. Держава стає все більш залежною від розпродажу активів, втрачає простір для майбутніх валютних інтервенцій і фактично "проїдає" резерви, які в Росії вважали недоторканними. Це підкреслює, наскільки звуженим став фінансовий маневр Москви в умовах санкційного тиску.

