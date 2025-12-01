В России началось то, чего экономисты ждали со страхом и недоверием: Центральный банк страны впервые в истории перешел к прямым продажам золота из своих стратегических запасов на внутреннем рынке. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины , отмечая, что теперь к металлу был открыт доступ коммерческим банкам, госкомпаниям и выбранным инвестиционным структурам.

Разрушение «золотой крепости» Кремля: стратегические запасы стремительно сокращаются

По оценкам разведки, это вынужденный шаг для российского регулятора, столкнувшегося с острой нехваткой ликвидности и необходимостью удерживать рубль в относительной стабильности. Золото, десятилетиями накапливающееся как резерв "последнего дня", превращается в оперативный инструмент для спасения бюджета и корпораций страны-агрессора.

До 2025 года Центробанк РФ не продавал золото коммерческим участникам рынка и только принимал его от министерства финансов, наращивая резервы. Однако сейчас ситуация поменялась кардинально. Фонд национального благосостояния стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд. долларов США в 2022 году фонд сократился до 51,6 млрд. долларов в 2025-м. Объем золота в его структуре уменьшился на 57% – с 405,7 до 173,1 тонны.

Прогнозы также неутешительны: в 2025 году объемы продаж могут достигнуть 30 млрд долларов (около 230 тонн золота), а в 2026 году Россия, вероятно, продаст по меньшей мере 15 млрд долларов (115 тонн). Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, и так находящихся под сильным давлением санкций и сокращение доступа к валютным инструментам.

СВР Украины отмечает, что хотя продажа золота позволяет временно поддерживать бюджет и стабилизировать рубль, он одновременно формирует долгосрочные риски. Государство становится все более зависимым от распродажи активов, теряет пространство для будущих валютных интервенций и фактически "проедает" резервы, считавшиеся в России неприкосновенными. Это подчеркивает, насколько сужен стал финансовый маневр Москвы в условиях санкционного давления.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Украина во время войны помогла России заработать миллиарды евро .