Інститут миру знову поміняв назву — тепер він носить ім’я Трампа. Але справжній сенс змін шокує

У грудні 2025 року в США відбулася подія, яка викликала хвилю обурення серед дипломатів, експертів і журналістів: Державний департамент офіційно перейменував Американський інститут миру на "Інститут миру імені Дональда Дж. Трампа". На фасаді будівлі у Вашингтоні вже з’явилася нова вивіска — саме напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, яка запланована на 4 грудня. Про це повідомляє СNN.

Інститут миру перейменували на честь «найвеличнішого переговорника» Трампа

Формально це рішення подали як вшанування "найвидатнішого миротворця в історії США". Проте контекст подій вказує на інше. За президентства Дональда Трампа Інститут миру, створений Конгресом ще у 1984 році, фактично було ліквідовано. Адміністрація Трампа припинила його фінансування, а в березні представники урядової структури DOGE намагалися силоміць зайти в будівлю інституту, згодом повернувшись туди вже з поліцією.

У липні всіх співробітників USIP звільнили, а сам інститут подав позов до суду, вимагаючи поновлення роботи. У березні 2025 року федеральний суд визнав дії адміністрації незаконними й постановив, що ліквідація інституту відбулася з перевищенням повноважень. Але попри це будівлю організації досі контролює уряд, а вивіску замінили на нову — з ім’ям Трампа.

Це рішення викликало шквал критики. Колишні працівники назвали перейменування "особливо цинічним", зважаючи на те, що саме Трамп ініціював розпуск установи. Один із них заявив, що "досить іронічно, що він дав своє ім’я установі, яку сам же і знищив".

Адвокат Джордж Фут, який представляє інтереси колишнього керівництва USIP, заявив, що перейменування — це спроба узаконити захоплення інституції та її активів. За його словами, це рішення лише поглиблює юридичну та етичну кризу навколо інституту.

Попри це, офіційна позиція Білого дому інша. Речниця Анна Келлі заявила, що USIP був "роздутим і неефективним проєктом, який витрачав десятки мільйонів доларів щорічно, не приносячи миру". Водночас, як зазначає CNN, нове найменування виглядає як політичний жест на тлі майбутньої мирної угоди в Африці — особливо з огляду на те, що саме USIP до останнього працював над врегулюванням конфлікту між Руандою та ДРК.

Ситуація навколо інституту залишається предметом судових розглядів. Будівлю поки що контролює уряд, а апеляційний суд досі не виніс остаточного рішення щодо її повернення.

