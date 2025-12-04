Институт мира снова поменял название – теперь он носит имя Трампа. Но настоящий смысл перемен шокирует

В декабре 2025 года в США произошло событие, вызвавшее волну возмущения среди дипломатов, экспертов и журналистов: Государственный департамент официально переименовал Американский институт мира в "Институт мира имени Дональда Дж. Трампа". На фасаде здания в Вашингтоне уже появилась новая вывеска — именно в канун церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, которое запланировано на 4 декабря. Об этом сообщает СNN.

Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа

Формально это решение подали в честь "величайшего миротворца в истории США". Однако контекст событий указывает на другое. При президентстве Дональда Трампа Институт мира, созданный Конгрессом еще в 1984 году, фактически был ликвидирован. Администрация Трампа прекратила его финансирование, а в марте представители правительственной структуры DOGE пытались насильно зайти в здание института, впоследствии вернувшись туда уже с полицией.

В июле всех сотрудников USIP уволили, а сам институт подал иск в суд, требуя возобновления работы. В марте 2025 г. федеральный суд признал действия администрации незаконными и постановил, что ликвидация института произошла с превышением полномочий. Но, несмотря на это, здание организации до сих пор контролирует правительство, а вывеску заменили новой — с именем Трампа.

Это решение вызвало шквал критики. Бывшие работники назвали переименование "особо циничным", учитывая, что именно Трамп инициировал роспуск учреждения. Один из них заявил, что "достаточно иронично, что он дал свое имя учреждению, которое сам же и уничтожил".

Адвокат Джордж Фут, представляющий интересы бывшего руководства USIP, заявил, что переименование – это попытка узаконить захват института и его активов. По его словам, это решение лишь усугубляет юридический и этический кризис вокруг института.

Несмотря на это, официальная позиция Белого дома другая. Спикер Анна Келли заявила, что USIP был "раздутым и неэффективным проектом, который тратил десятки миллионов долларов ежегодно, не принося мира". В то же время, как отмечает CNN, новое наименование выглядит как политический жест на фоне предстоящего мирного соглашения в Африке — особенно потому, что USIP до последнего работал над урегулированием конфликта между Руандой и ДРК.

Ситуация вокруг института остается предметом судебных разбирательств. Здание пока контролирует правительство, а апелляционный суд до сих пор не вынес окончательного решения о его возвращении.

