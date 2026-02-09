logo_ukra

Скандали.Політика Гучні заяви Олексія Гончаренка про Одесу
Гучні заяви Олексія Гончаренка про Одесу

Олексій Гончаренко заявив, що захист українських портів провалений, а замість безпеки там нібито вибудували корупційну схему

9 лютого 2026, 15:50
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що захист українських портів залишається однією з найбільш занедбаних сфер під час війни, попри їхнє ключове значення для економіки та безпеки країни.

Гучні заяви Олексія Гончаренка про Одесу

Гончаренко про захист портів в Одесі

За його словами, ще під час минулорічного Чорноморського форуму бізнес, військові та міжнародні партнери наголошували на критичній ролі портів для виживання України. Йдеться не лише про логістику експорту, а й про валютні надходження, робочі місця та стійкість економіки загалом. Водночас порти залишаються постійною ціллю російських атак.

Гончаренко стверджує, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не ініціював жодних системних рішень для посилення захисту портової інфраструктури. Натомість, за його словами, проблеми лише поглиблюються — зокрема, падає пропускна спроможність портів.

Депутат також звернув увагу на те, що в Україні, за його твердженням, зберігаються одні з найвищих портових зборів у світі, які адмініструє Адміністрація морських портів України. За версією Гончаренка, замість інвестицій у захист — укриття для трансформаторів, резерви обладнання, повне прикриття портів вогневими групами та ППО — було створено так званий "бек-офіс" на базі АМПУ.

Він стверджує, що через цю структуру нібито відбувається розставляння лояльних осіб у портах і формується корупційна схема з оборотом близько 50 мільйонів доларів на рік. Усі ці твердження Гончаренко подає як інформацію, отриману від джерел в Одесі.

У зв’язку з цим депутат публічно звернувся до Національного антикорупційного бюро України, закликавши звернути увагу на ситуацію та перевірити озвучені факти. За його словами, схема, про яку йдеться, працює вже кілька місяців.

Офіційних коментарів від АМПУ, МЗС чи правоохоронних органів щодо цих заяв наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52648
