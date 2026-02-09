Громкие заявления Алексея Гончаренко об Одессе

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что защита украинских портов остается одной из самых заброшенных сфер во время войны, несмотря на их ключевое значение для экономики и безопасности страны.

Гончаренко про защиту портов в Одессе

По его словам, еще во время прошлогоднего Черноморского форума бизнес, военные и международные партнеры отмечали критическую роль портов для выживания Украины. Речь идет не только о логистике экспорта, но и о валютных поступлениях, рабочих местах и устойчивости экономики в целом. В то же время порты остаются постоянной целью российских атак.

Гончаренко утверждает, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не инициировал никаких системных решений по усилению защиты портовой инфраструктуры. По его словам, проблемы только усугубляются — в частности, падает пропускная способность портов.

Депутат также обратил внимание на то, что в Украине, по его утверждению, хранятся одно из самых высоких портовых сборов в мире, которые администрирует Администрация морских портов Украины . По версии Гончаренко, вместо инвестиций в защиту — укрытия для трансформаторов, резервы оборудования, полное прикрытие портов огневыми группами и ПВО — был создан так называемый бэк-офис на базе АМПУ.

Он утверждает, что из-за этой структуры якобы происходит расстановка лояльных лиц в портах и формируется коррупционная схема с оборотом около 50 миллионов долларов в год. Все эти утверждения Гончаренко представляет как информацию, полученную от источников в Одессе.

В этой связи депутат публично обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины, призвав обратить внимание на ситуацию и проверить озвученные факты. По его словам, схема, о которой идет речь, работает уже несколько месяцев.

Официальных комментариев от АМПУ, МИД или правоохранительных органов по поводу этих заявлений пока нет.

