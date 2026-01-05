Грошей не вистачає: Путін наказав «вичавити максимум» з росіян — податки різко зростуть

У Росії офіційно визнали те, що давно відчувають пересічні громадяни: грошей у бюджеті бракує, а отже платити доведеться більше. Президент Росії Володимир Путін зажадав від уряду у 2026 році "значимо збільшити" збір податків до федеральної казни. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема ТАСС з посиланням на матеріали Кремля.

Путін вимагає більше податків, коли Росія скочується в рецесію

Відповідне доручення було дано за підсумками грудневого засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів. Уже в першому півріччі 2026 року уряд має запустити масштабний план так званого "обілення економіки" — фактично посилення контролю та фіскального тиску.

Економіка майже зупинилася, але податки мають рости

Парадокс ситуації в тому, що вимога Путіна пролунала на тлі фактичної стагнації економіки Росії. За даними Мінекономрозвитку РФ, у листопаді ВВП зріс лише на 0,1% у річному вимірі, а промисловість узагалі пішла в мінус — падіння на 0,7%, що означає початок рецесії.

Попри це, Кремль вимагає не стимулювати економіку, а збільшити фіскальний тиск, щоб будь-якою ціною наповнити бюджет.

+3,2 трлн рублів: де шукатимуть гроші

Згідно із законом про бюджет, у 2026 році федеральна казна має зібрати додаткові 3,2 трильйона рублів, довівши загальні доходи до 40,28 трлн рублів.

Основні джерела цього "щастя" для бюджету виглядають так:

1,2 трлн рублів — за рахунок підвищення ПДВ до 22% ;

200 млрд рублів — через радикальну податкову реформу для малого бізнесу;

ще 200 млрд рублів — новий "технологічний збір" на техніку та електроніку.

Особливо боляче вдарить по підприємцях реформа спрощеної системи оподаткування: граничну річну виручку для "спрощенки" знижують до 20 млн рублів, після чого бізнес автоматично потрапляє під жорсткіші податкові правила.

Новий збір на техніку — платитимуть усі

З 1 вересня в Росії запроваджується так званий "технологічний збір" на електроніку та техніку. Формально — заради "розвитку галузі", фактично — ще один прихований податок для населення. За оцінками уряду, цей збір має принести 200 млрд рублів за три роки.

Висновок очевидний

Поки Росія витрачає колосальні кошти на війну, дірки в бюджеті планують латати за рахунок громадян і бізнесу. Економіка сповільнюється, промисловість падає, але замість реформ — податки, збори й тотальний контроль. Як пишуть російські медіа, влада робить ставку не на зростання, а на "вибивання" грошей з економіки.

