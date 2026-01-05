logo

Денег не хватает: Путин отдал приказ «выжать максимум» из россиян — налоги резко возрастут
Денег не хватает: Путин отдал приказ «выжать максимум» из россиян — налоги резко возрастут

Российские власти готовят массовое «обеление» экономики, новое собрание и налоговый пресс для бизнеса.

5 января 2026, 18:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

В России официально признали то, что давно чувствуют рядовые граждане: денег в бюджете не хватает, а значит платить придется больше . Президент России Владимир Путин потребовал от правительства в 2026 году "значимо увеличить" сбор налогов в федеральную казну. Об этом сообщают российские СМИ, в частности, ТАСС со ссылкой на материалы Кремля.

Денег не хватает: Путин отдал приказ «выжать максимум» из россиян — налоги резко возрастут

Путин требует больше налогов, когда Россия скатывается в рецессию

Соответствующее поручение было дано по итогам декабрьского заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Уже в первом полугодии 2026 правительство должно запустить масштабный план так называемого "обеления экономики" — фактически усиление контроля и фискального давления.

Экономика почти остановилась, но налоги должны расти

Парадокс ситуации в том, что требование Путина прозвучало на фоне фактической стагнации экономики России . По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре ВВП вырос всего на 0,1% в годовом исчислении , а промышленность вообще ушла в минус — падение на 0,7% , что означает начало рецессии.

Тем не менее, Кремль требует не стимулировать экономику, а увеличить фискальное давление , чтобы любой ценой наполнить бюджет.

3,2 трлн рублей: где будут искать деньги

Согласно закону о бюджете, в 2026 году федеральная казна должна собрать дополнительные 3,2 триллиона рублей , доведя общие доходы до 40,28 трлн рублей .

Основные источники этого "счастья" для бюджета выглядят так:

  • 1,2 трлн рублей – за счет повышения НДС до 22% ;

  • 200 млрд рублей – через радикальную налоговую реформу для малого бизнеса;

  • еще 200 млрд рублей – новый "технологический сбор" на технику и электронику.

Особенно больно ударит по предпринимателям реформа упрощенной системы налогообложения: предельную годовую выручку для упрощенки снижают до 20 млн рублей , после чего бизнес автоматически попадает под более жесткие налоговые правила.

Новый сбор на технику будут платить все

С 1 сентября в России вводится так называемый технологический сбор на электронику и технику. Формально ради "развития отрасли", фактически еще один скрытый налог для населения. По оценкам правительства, этот сбор должен принести 200 млрд. рублей за три года .

Вывод очевиден

Пока Россия тратит колоссальные средства на войну, дыры в бюджете планируют латать за счет граждан и бизнеса . Экономика замедляется, промышленность падает, но вместо реформ налоги, сборы и тотальный контроль. Как пишут российские медиа, власти делают ставку не на рост, а на "выбивание" денег из экономики.

Читайте также в "Комментариях", придет ли Путин в помощь своему соратнику Мадуро.



