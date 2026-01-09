logo_ukra

Скандали.Політика Гончаренко жорстоко розкритикував заяву Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко жорстоко розкритикував заяву Зеленського

Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на вечірнє звернення Володимира Зеленського з критикою місцевої влади, зокрема Києва

9 січня 2026, 21:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із публічною заявою у відповідь на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, в якому той розкритикував роботу місцевої влади в умовах кризової ситуації, зокрема у столиці.

Гончаренко жорстоко розкритикував заяву Зеленського

Гончаренко відповів Зеленському

У зверненні президент заявив, що в критичні моменти потрібно не уникати проблем, а вирішувати їх, особливо коли для цього є фінансові ресурси, як у Києві. Він наголосив, що найбільш забезпечене фінансами місто України повинно мати всі необхідні резервні схеми.

Олексій Гончаренко у своїй заяві поставив під сумнів право президента робити такі закиди, закликавши почати з відповідальності центральної влади. Він звернув увагу на корупційні скандали, пов’язані із захистом енергетичної інфраструктури, та на дії представників влади, які, за його словами, мали перебувати під контролем президента.

Окремо Гончаренко згадав виїзд за кордон окремих осіб у період енергетичної кризи, а також рішення про вилучення у Києва 8 млрд грн, яке було підписане президентом. На його думку, це ставить під сумнів твердження про наявність у столиці достатніх ресурсів для подолання кризових ситуацій.

У своїй заяві депутат поставив питання про розподіл відповідальності між центральною та місцевою владою і наголосив, що перекладання провини не вирішує системних проблем.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Німеччині розгорівся політичний скандал навколо мера Берліна Кая Вагнера, якого закликали піти у відставку через його дії під час масштабного блекауту в столиці. Журналісти з’ясували, що мер перебував на тенісному корті разом зі своєю партнеркою, сенаторкою з питань освіти Катериною Гюнтер-Вюнш, за кілька годин після початку відключення електроенергії та опалення.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51919
