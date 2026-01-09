Гончаренко жорстоко розкритикував заяву Зеленського

Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із публічною заявою у відповідь на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, в якому той розкритикував роботу місцевої влади в умовах кризової ситуації, зокрема у столиці.

Гончаренко відповів Зеленському

У зверненні президент заявив, що в критичні моменти потрібно не уникати проблем, а вирішувати їх, особливо коли для цього є фінансові ресурси, як у Києві. Він наголосив, що найбільш забезпечене фінансами місто України повинно мати всі необхідні резервні схеми.

Олексій Гончаренко у своїй заяві поставив під сумнів право президента робити такі закиди, закликавши почати з відповідальності центральної влади. Він звернув увагу на корупційні скандали, пов’язані із захистом енергетичної інфраструктури, та на дії представників влади, які, за його словами, мали перебувати під контролем президента.

Окремо Гончаренко згадав виїзд за кордон окремих осіб у період енергетичної кризи, а також рішення про вилучення у Києва 8 млрд грн, яке було підписане президентом. На його думку, це ставить під сумнів твердження про наявність у столиці достатніх ресурсів для подолання кризових ситуацій.

У своїй заяві депутат поставив питання про розподіл відповідальності між центральною та місцевою владою і наголосив, що перекладання провини не вирішує системних проблем.

