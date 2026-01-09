Гончаренко жестоко раскритиковал заявление Зеленского

Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с публичным заявлением в ответ на вечернее обращение президента Владимира Зеленского, в котором тот раскритиковал работу местных властей в условиях кризисной ситуации, в частности в столице.

Гончаренко ответил Зеленскому

В обращении президент заявил, что в критические моменты нужно не избегать проблем, а решать их, особенно когда для этого есть финансовые ресурсы, как в Киеве. Он подчеркнул, что наиболее обеспеченный финансами город Украины должен иметь все необходимые резервные схемы.

Алексей Гончаренко в своем заявлении поставил под сомнение право президента делать такие упреки, призвав начать с ответственности центральной власти. Он обратил внимание на коррупционные скандалы, связанные с защитой энергетической инфраструктуры, и действия представителей власти, которые, по его словам, должны находиться под контролем президента.

Отдельно Гончаренко упомянул выезд за границу отдельных лиц в период энергетического кризиса, а также решение об изъятии у Киева 8 млрд грн, подписанное президентом. По его мнению, это подвергает сомнению утверждение о наличии в столице достаточных ресурсов для преодоления кризисных ситуаций.

В своем заявлении депутат поставил вопрос о распределении ответственности между центральными и местными властями и подчеркнул, что переложение вины не решает системных проблем.

