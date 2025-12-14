Гончаренко публічно звернувся до Єрмака: поїхав воювати й зник

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію навколо керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше заявив про намір поїхати на фронт. За словами депутата, з моменту цієї заяви минуло понад два тижні, однак жодних публічних підтверджень або повідомлень про перебування Єрмака в зоні бойових дій так і не з’явилося.
Де зараз Єрмак
Гончаренко звернув увагу на те, що протягом цього часу Єрмак повністю зник з інформаційного простору та не публікує жодних дописів у соцмережах. Депутат іронічно припустив, що така поведінка може бути пов’язана з проходженням базової загальновійськової підготовки, де обмежується користування мобільними телефонами.
Водночас він поставив під сумнів практичну сторону такої ситуації, зокрема можливість комунікації керівника Офісу президента з главою держави в умовах нібито перебування на навчальному полігоні. За словами Гончаренка, відсутність будь-яких публічних сигналів лише підсилює запитання щодо реального статусу цієї поїздки.
Депутат закликав керівника ОП публічно прояснити ситуацію та підтвердити або спростувати своє перебування на військовій підготовці.