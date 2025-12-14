Гончаренко публічно звернувся до Єрмака: поїхав воювати й зник

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію навколо керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше заявив про намір поїхати на фронт. За словами депутата, з моменту цієї заяви минуло понад два тижні, однак жодних публічних підтверджень або повідомлень про перебування Єрмака в зоні бойових дій так і не з’явилося.

Де зараз Єрмак

Гончаренко звернув увагу на те, що протягом цього часу Єрмак повністю зник з інформаційного простору та не публікує жодних дописів у соцмережах. Депутат іронічно припустив, що така поведінка може бути пов’язана з проходженням базової загальновійськової підготовки, де обмежується користування мобільними телефонами.

Водночас він поставив під сумнів практичну сторону такої ситуації, зокрема можливість комунікації керівника Офісу президента з главою держави в умовах нібито перебування на навчальному полігоні. За словами Гончаренка, відсутність будь-яких публічних сигналів лише підсилює запитання щодо реального статусу цієї поїздки.

Депутат закликав керівника ОП публічно прояснити ситуацію та підтвердити або спростувати своє перебування на військовій підготовці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські окупаційні війська активізували спроби розширення зони контролю навколо Покровська. Про це повідомив військовий з позивним "Осман", аналізуючи поточну ситуацію на напрямку.

За його оцінкою, пріоритетним для противника наразі визначено напрямок Гришиного. Саме там російські підрозділи намагаються створити передумови для подальшого тиску на українські позиції. Водночас напрямок у бік Павлограда має суттєві особливості місцевості — переважно відкриті поля без щільної забудови. У таких умовах ключову роль відіграватиме інженерне обладнання оборони, зокрема кількість протитанкових ровів, загороджень типу "єгоза", а також ефективність роботи екіпажів безпілотників.

