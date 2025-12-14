logo

Гончаренко публично обратился к Ермаку: уехал воевать и исчез

Народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на отсутствие публичной активности руководителя Офиса президента Андрея Ермака после его заявления о намерении уехать на фронт

14 декабря 2025, 21:54
Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию вокруг руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ранее заявившего о намерении уехать на фронт. По словам депутата, с момента этого заявления прошло более двух недель, однако никаких публичных подтверждений или сообщений о пребывании Ермака в зоне боевых действий так и не появилось.

Гончаренко публично обратился к Ермаку: уехал воевать и исчез

Где сейчас Ермак

Гончаренко обратил внимание на то, что в течение этого времени Ермак полностью исчез из информационного пространства и не публикует никаких сообщений в соцсетях. Депутат иронически предположил, что такое поведение может быть связано с прохождением базовой общевойсковой подготовки, где ограничивается использование мобильных телефонов.

В то же время он поставил под вопрос практическую сторону такой ситуации, в частности возможность коммуникации руководителя Офиса президента с главой государства в условиях якобы пребывания на учебном полигоне. По словам Гончаренко, отсутствие каких-либо публичных сигналов лишь усиливает вопрос о реальном статусе этой поездки.

Депутат призвал руководителя ОП публично прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть свое пребывание на военной подготовке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупационные войска активизировали попытки расширения зоны контроля вокруг Покровска. Об этом сообщил военный с позывным "Османом", анализируя текущую ситуацию на направлении.
По его оценке, приоритетным для противника определено направление Гришиного. Там российские подразделения пытаются создать предпосылки для дальнейшего давления на украинские позиции. В то же время, направление в сторону Павлограда имеет существенные особенности местности — преимущественно открытые поля без плотной застройки. В таких условиях ключевую роль будет играть инженерное оборудование обороны, в том числе количество противотанковых рвов, заграждений типа егоза, а также эффективность работы экипажей беспилотников.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51593
