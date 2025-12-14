Гончаренко публично обратился к Ермаку: уехал воевать и исчез

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию вокруг руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ранее заявившего о намерении уехать на фронт. По словам депутата, с момента этого заявления прошло более двух недель, однако никаких публичных подтверждений или сообщений о пребывании Ермака в зоне боевых действий так и не появилось.
Где сейчас Ермак
Гончаренко обратил внимание на то, что в течение этого времени Ермак полностью исчез из информационного пространства и не публикует никаких сообщений в соцсетях. Депутат иронически предположил, что такое поведение может быть связано с прохождением базовой общевойсковой подготовки, где ограничивается использование мобильных телефонов.
В то же время он поставил под вопрос практическую сторону такой ситуации, в частности возможность коммуникации руководителя Офиса президента с главой государства в условиях якобы пребывания на учебном полигоне. По словам Гончаренко, отсутствие каких-либо публичных сигналов лишь усиливает вопрос о реальном статусе этой поездки.
Депутат призвал руководителя ОП публично прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть свое пребывание на военной подготовке.